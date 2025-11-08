Cuáles son los beneficios de hervir cáscaras de naranja con canela

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para limpiar y aromatizar su casa sin recurrir a productos químicos. Entre las opciones más efectivas y fáciles de preparar se encuentra la de hervir cáscaras de naranja con canela.

Para disfrutar de este aromatizador natural, solo se necesitan unos pocos ingredientes que se encuentran al alcance de todos en la cocina. A continuación te dejamos el paso a paso para ponerlo a prueba:

Colocá en una olla las cáscaras de dos o tres naranjas .

. Agregá dos ramitas de canela , o una cucharadita de canela en polvo si no tenés en rama.

, o una cucharadita de canela en polvo si no tenés en rama. Sumá medio litro de agua y llevá la mezcla a hervor.

y llevá la mezcla a hervor. Una vez que el vapor comience a salir, bajá el fuego y dejá que el aroma se libere durante 10 a 15 minutos.

Esta mezcla es la aliada perfecta para impregnar la casa con un rico aroma natural (Foto: FreePiCK)

Una recomendación es dejar la olla destapada para que el vapor aromatice los ambientes, aunque también se puede guardar el líquido en un frasco y usarlo con un pulverizador como ambientador natural. El resultado es un perfume fresco y muy duradero, ideal para eliminar los olores de la cocina, renovar el aire en espacios cerrados como el baño y crear una atmósfera más agradable en cualquier momento del día en el living o las salas de estar.

Beneficios de llevar adelante esta práctica

A diferencia de los aromatizantes artificiales, este truco no contiene químicos ni fragancias sintéticas, por lo que es seguro, ecológico y económico. Pero sus ventajas no terminan ahí. Tanto la naranja como la canela poseen propiedades naturales, purificantes y antibacterianas.

La naranja libera aceites esenciales con efecto antiséptico y energizante , que ayudan a neutralizar los malos olores y aportan una sensación de frescura.

libera aceites esenciales con efecto , que ayudan a neutralizar los malos olores y aportan una sensación de frescura. La canela , por su parte, tiene una acción antibacteriana y antiinflamatoria .

, por su parte, tiene una acción . Además, el vapor resultante de la preparación humedece el ambiente, lo que puede ser útil para aliviar la sequedad del aire durante los meses más fríos.

Mezcla de naranja y canela para utilizar como aromatizador

Otros usos poco conocidos para aprovechar al máximo la preparación

El líquido que queda tras hervir las cáscaras y la canela puede tener múltiples aplicaciones domésticas:

Limpieza de superficies: una vez frío, sirve para limpiar mesadas, muebles o azulejos. Ayuda a eliminar grasa y deja un aroma cítrico.

una vez frío, sirve para limpiar mesadas, muebles o azulejos. Ayuda a eliminar grasa y deja un aroma cítrico. Aromatizar los pisos: agregá un poco al agua del balde antes de trapear para perfumar toda la casa.

agregá un poco al agua del balde antes de trapear para perfumar toda la casa. Ambientador natural: guardá una pequeña cantidad en un atomizador y rociá cortinas, sillones o sábanas.

Aunque esta combinación es buena para dejar la casa perfumada e impecable, los expertos en productos naturales advierten algunos puntos a tener en cuenta a la hora de usarlo.

Al hervir el agua para preparar la mezcla nunca se debe dejar la olla sin supervisión. Esto se debe no solo a la posibilidad de generar un incendio en el hogar, sino que si las cáscaras de naranja se queman pueden generar un olor desagradable.

Por otro lado, a la hora de utilizar el líquido para limpiar superficies sensibles es recomendable probar un poco de la mezcla primero en un rincón poco visible , ya que los aceites naturales de la naranja podrían dejar marcas.

, ya que los aceites naturales de la naranja podrían dejar marcas. En caso de utilizarlo en un pulverizador, se recomienda mantener el frasco alejado del sol y consumirlo dentro de los cinco días para evitar que fermente o pierda su aroma natural.