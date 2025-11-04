El alimento que Antonio Banderas dejó a sus 60 años desde que tuvo ‘el percance con el corazón’

La alimentación es un factor determinante para gozar de una buena salud, y lo que comemos influye directamente en el bienestar. Esto es algo que el actor español Antonio Banderas aprendió tras sufrir un pequeño infarto en Londres en 2017.

El reconocido actor malagueño tuvo que replantearse sus hábitos tras el susto y adoptar un estilo de vida más saludable. En una entrevista con la revista ‘Men´s Health’, Banderas reveló los alimentos que redujo drásticamente de su dieta para cuidar su salud.

“Confieso que desde que tuve el percance con el corazón, como menos carne roja y he tenido que reducir mucho su consumo”, admitió el actor.

Esta decisión está alineada con las recomendaciones habituales de los especialistas después de un infarto, que suelen advertir sobre los riesgos de la sal, las carnes rojas y procesadas, y los productos que elevan el colesterol malo.

Ejercicio y cocina: sus nuevos pilares

Además de modificar su dieta, Antonio Banderas incorporó nuevas rutinas saludables. El ejercicio se conviritó en una parte fundamental de su vida diaria. “Corro unos 10 kilómetros cada dos o tres días para sentirme en forma y dar salud a mi corazón”, confirmó.

El actor también encontró en la cocina una forma de cuidarse y relajarse, lejos de dietas estrictas. “No tengo ningún secreto en la cocina y trato de guisar cosas que sé que me van a hacer bien a mí, y cocinar me relaja muchísimo”, señaló.

Por qué se recomienda reducir la carne roja

La decisión de Banderas tiene un sólido respaldo científico. Numerosos estudios demostraron que un consumo elevado de carne roja y productos procesados puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Un informe publicado en The British Medical Journal (BMJ) asoció las dietas ricas en carne roja, especialmente la procesada, con un mayor riesgo de infarto y otras patologías cardíacas.

Un consumo elevado de carne roja puede aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares Freepik

Asimismo, un estudio de la Universidad de Harvard concluyó que sustituir la carne roja por fuentes de proteínas más saludables, como el pescado, las legumbres o los frutos secos, puede reducir significativamente el riesgo cardiovascular e incrementar la esperanza de vida.

El problema principal de estos productos radica en sus grasas saturadas y altas cantidades de colesterol, los cuales contribuyen al endurecimiento de las arterias. Por ello, organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomiendan un consumo moderado de carne roja y evitar, en lo posible, los embutidos y otros ultraprocesados.

Por Sofía Gómez