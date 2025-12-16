Cuándo será el próximo eclipse solar total que llevará al mundo a oscurecerse por seis minutos

El 2 de agosto de 2027, se producirá un extraordinario eclipse solar total que captará la atención del hemisferio oriental. Este fenómeno, confirmado recientemente por la NASA, se posiciona como el más extenso sobre tierra firme del siglo XXI, con una fase de totalidad que se prolongará por seis minutos y veintidós segundos, lo que dejará a oscuras a varios países en pleno día. Es una fecha que los fanáticos deben reservársela porque promete ser un evento sin igual.

La fase total, momento en que la Luna bloquea completamente la luz del Sol, será visible en una franja de 258 kilómetros de ancho. Esta zona privilegiada, según la plataforma especializada Eclipse Wise, se extenderá por más de 15.227 kilómetros, cruzando diez países: España, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Sudán, Arabia Saudita, Yemen y Somalia. La sombra abarcará 2,5 millones de kilómetros cuadrados, por lo que estas regiones de Europa, África y Asia podrán observarlo de forma completa y otras parcialmente.

En el eclipse solar la Luna tapa completamente la luz del Sol (Foto: Freepik)

La duración inusual de este evento radica en la posición de la Luna. En ese momento, nuestro satélite estará en su perigeo, el punto más cercano a la Tierra. Esta proximidad amplifica la sombra proyectada, lo que permitirá una cobertura solar total extendida. El siguiente eclipse que supere esta duración no ocurrirá hasta el año 2114.

La observación segura y óptima es crucial. Para ver un eclipse solar sin que sea perjudicial para la vista se deben usar anteojos certificados para eclipses solares, que cumplan con la norma internacional ISO 12312-2. Estos filtros especiales bloquean más del 99,999% de la luz solar, protegen contra rayos ultravioleta, infrarrojos y luz visible intensa y permiten observar el Sol directamente sin riesgo.

Es clave proteger la visión al mirar cualquier fenómeno astronómico (Foto: ChatGPT)

Algunas zonas recomendadas dentro de la franja de totalidad son Tarifa, en España, las playas de Túnez y la ciudad egipcia de Luxor, siempre que cuenten con un cielo despejado. Este eclipse no solo será el más largo del siglo, sino que representa una oportunidad única para la investigación científica y el turismo astronómico.

Según la NASA, un eclipse solar ocurre por la casi perfecta alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra. La Luna se interpone, proyecta su sombra y bloquea la luz solar. Esta “danza cósmica” no es constante porque la órbita lunar está inclinada unos cinco grados respecto al plano terrestre, lo que hace que su sombra usualmente pase por encima o por debajo del Sol. Existen varios tipos: el total, donde la Luna bloquea completamente el disco solar, permitiendo ver su corona; el anular, que deja un anillo de luz; el parcial, cubriendo solo una parte; y los híbridos, que varían según la ubicación.

Los eclipses resultan tan cautivantes porque combinan ciencia, emoción y una sensación muy profunda de asombro humano. No es solo un fenómeno astronómico, es una experiencia que nos toca a varios niveles. Estamos acostumbrados a que el Sol y la Luna sigan reglas previsibles, mientras que un eclipse interrumpe ese orden. Es un evento anormal que genera interés desde tiempos inmemoriales.