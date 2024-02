escuchar

No hay día en el que la ciencia no deje de sorprender al hombre con sus hallazgos. Y este último no fue la excepción. En las últimas horas, una noticia dejó estupefactos a un grupo de científicos que encontraron en el punto más profundo del océano, precisamente en el Challenger Deep, ubicado en la fosa de las Islas Marianas, una botella de cerveza con la etiqueta intacta.

Además de llamar la atención, el hecho generó preocupación. La oceanógrafa Dawn Wright, quien compartió sus hallazgos en las redes sociales, aprovechó la ocasión para concientizar sobre el cuidado del medioambiente. “¿Qué vimos cuando tocamos fondo por primera vez, a más de 10.900 millas (17,541 kilómetros) de profundidad con #ChallengerDeep? ¡Una botella de cerveza!”, fue lo que escribió junto a la imagen que compartió.

El mensaje de la doctora que descubrió la botella de cerveza con la etiqueta intacta en la profundidad del océano (Foto: captura X/@deepseadawn)

Y siguió: “¡Una prueba más de que debemos, como humanidad, hacer lo mejor por el océano y por la salud de los hábitats que nosotros mismos compartimos y de los que en última instancia dependemos! #ThereIsNoPlanetB #DeeperSeaDawn”.

A partir de aquel descubrimiento realizado en 2022, la especialista dialogó con Los Angeles Times y brindó más detalles de lo ocurrido: “(La botella) Había viajado más de 6,7 millas hasta las profundidades más oscuras del Pacífico, con la etiqueta aún intacta. Esta basura desechada había logrado llegar a una parte inmaculada de nuestro mundo antes que nosotros, un símbolo de cuán profundo e irrevocablemente los humanos están afectando el mundo natural”, expresó.

Al ver la imagen que la doctora había compartido, varios usuarios escribieron sus opiniones y hasta compartieron sus experiencias. “Sí, el alcance del impacto humano en el medio ambiente está... en todas partes”; “Es interesante que nosotros, como seres humanos, podamos contaminar incluso los lugares más desolados de la Tierra. Necesitamos hacerlo mejor”; “Mi primer viaje de investigación en la universidad fue a la Zona de Fractura de Vema y estuve a cargo de revelar la película con la cámara Deeptow. En uno de los fotogramas había una taza de café”; “La cantidad total de basura que hemos arrojado a los océanos debe ser una cifra astronómica”; ‘¿Por qué no se aplastó la botella?’ La botella está abierta”, fueron solo algunos.

Pero este no es el único descubrimiento debajo del mar que deja al mundo sin palabras. A finales de octubre de 2023, Científicos de la Universidad de Miami descubrieron en las profundidades del Mar Rojo -el enorme cuerpo de agua que separa África de Asia- un extraño fenómeno natural denominado “pileta de salmuera” o, directamente, “pileta de la muerte”.

Tal como indica su nombre, cualquier tipo de criatura que ingresa en ellos, muere. Paradójicamente, las condiciones de esta pileta podrían arrojar luz sobre el origen de la vida sobre la Tierra.

La pileta de salmuera hallada en las profundidades del Mar Rojo estaba a unos 1700 metros bajo la superficie de las aguas OceanX

Una pileta de salmuera de aguas profundas es una suerte de lago extraordinariamente salado que se forma en el fondo marino. Es uno de los entornos más extremos que pueden hallarse en el planeta, ya que allí se verifica una falta total de oxígeno y una química muy poco común.

Sin embargo, y pese a estas cualidades, estos raros depósitos de salmuera parecieran estar repletos de vida y ofrecen también información sobre cómo se originó la existencia en la Tierra.

Los animales que se aproximan a la pileta de salmuera terminan aturdidos o muertos Ocean

La pileta de Salmuera hallada en el Mar Rojo no fue la única encontrada hasta el momento. Se conocen una docena de ellas en aguas profundas, cuyo tamaño varía desde unos pocos miles de metros hasta kilómetros cuadrados. Hasta ahora, además del Mar Rojo, se han encontrado este tipo de piletas en las profundidades del Golfo de México y del Mar Mediterráneo.

