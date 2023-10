escuchar

Por medio de la red social TikTok se viralizó el video de una mujer que asegura tuvo una experiencia inesperada al conocer que el hombre con el que salió varios años tenía otra pareja al mismo tiempo que mantenía un noviazgo con ella.

”Soy el cuerno de una pareja que se va a casar y tengo un dilema moral que no me lo creo ni yo”, asegura. Según explicó la mujer, hace un par de años conoció a un hombre muy atractivo y salió con él un par de veces, sin embargo, desconocía que, a su vez, este hombre salía con quien sería su prometida.

En el video explica que se dio cuenta de esto luego de finalizar la relación y por un recuerdo fotográfico que arrojó su iPhone.

“El otro día me saltó en los recordatorios del iPhone una foto con él, así que digo voy a ver qué será de su vida porque hacía mucho que no subía nada en Instagram y fui a ver su perfil”. Hasta ese momento todo iba bien, pero luego: “Me meto en su perfil y me sale en destacados que le ha pedido matrimonio… pero es que no le ha pedido matrimonio ahora, se lo pidió cuando estaba conmigo”.

Esto hizo que la mujer entrara en un dilema moral, ya que no sabía si contarle a la prometida que estaba saliendo al mismo tiempo con las dos. “Me pongo a pensar y a mí, si estuviera en su lugar, me gustaría saberlo, pero claro, por otra parte, pienso que si vive feliz en su ignorancia igual me estoy cargando un matrimonio”.

La joven dijo que se percató del asunto gracias a un recuerdo de iPhone Istock

Frente a esto, la joven recibió varios comentarios en redes: “Haz lo que te gustaría que hicieran contigo”, “ahórrale el dinero del divorcio y decirlo”, “cariño vos no te vas a cargar ningún matrimonio solo ha cargado él y sí deberías decírselo, nadie se merece vivir una mentira”.