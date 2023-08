escuchar

El sábado, un hecho inusual se vivió en una localidad costera de España, específicamente en Huelva, isla Cristina, perteneciente a la provincia de Andalucía. En el marco de las fiestas patronales, la procesión de la Virgen del Mar tuvo un inicio crítico, ya que la imagen católica cayó al agua y el suceso alteró a los fieles hasta el punto en que tuvieron que ser asistidos por el equipo de médicos presentes debido a una fuerte crisis de ansiedad.

La Virgen del Mar cayó al agua y varios fieles tuvieron que ser hospitalizados por una crisis de ansiedad (Fuente: YouTube/ Ricardo Ubric Rabaneda)

Las redes sociales están colmadas de historias de este tipo y a diario suelen convertirse en virales, tanto que los medios nacionales de España se hicieron eco de esta noticia que convulsionó al poblado isleño. Gracias a los videos que los usuarios compartieron en las diferentes plataformas como TikTok y YouTube, es que este suceso cobró rápidamente relevancia, en especial por lo que generó en los fieles.

La fiesta de la Virgen del Mar es una procesión que se lleva a cabo el anteúltimo sábado de agosto. La ceremonia consiste en movilizar desde una barca la imagen hasta la orilla, para luego descender con la ayuda de los habitantes y así recorrer las calles de Huelva hasta retomar su lugar habitual en la parroquia local. Según expresaron los lugareños, es un evento especial y “muy lindo”, que este año se vio ofuscado por el pequeño percance que sucedió al momento de bajar la estatua de la embarcación.

En el video viral es posible ver la llegada de la estructura a metros de la orilla. A su alrededor, una multitud la esperó con aplausos, gritos y cánticos, muestra del respeto y la devoción a esta festividad. Lo cierto es que al momento de bajar la imagen, parte del trono quedó enganchado en el vehículo y toda la estatua cayó directamente al mar.

La imagen de la Virgen del Mar cayó al agua y sus fieles sufrieron una crisis de pánico y ansiedad (Fuente: YouTube)

Durante unos minutos, la figura permaneció inclinada y hundida, hasta que varias personas se acercaron y ofrecieron asistencia a los responsables de alzar y transportar a la Virgen por las calles del municipio. En tanto, el resto de los presentes comenzaron a gritar enaltecidos al ver a la representación de María sumergida en las aguas de la costa.

Según detalló más tarde el diario local Huelva24, las personas lograron restablecer la figura mariana y poco a poco la llevaron hacia la orilla. Al mismo tiempo, un grupo de fieles recibió asistencia médica, ya que sufrieron crisis de ansiedad. Además, especificó que algunos de ellos fueron trasladados al centro de salud a causa de ello. No obstante, la Virgen del Mar logró salir a flote y culminó con la tradicional procesión de agosto. Al cierre de la festividad, fue puesta nuevamente en la parroquia y desde allí no se movió. Cabe recalcar que la misma sufrió daños menores, por lo que representó una buena noticia para los creyentes en medio de la incertidumbre.

Asimismo, en las redes sociales los usuarios no tardaron en reaccionar al momento crítico que se vivió en Huelva. Desde las plataformas de los medios nacionales españoles, manifestaron: “A ver, yo soy católico y no puedo creer que a alguien le dé un ataque de ansiedad por esto”, “¿Crisis de ansiedad? Qué pena”; “Que conste que para los del pueblo de isla Cristina no es una simple estatua ni una simple muñeca, le tenemos demasiado aprecio y mucha devoción”; “Hacía calor, hasta Dios lo sabe” y “Gracias a Dios la sacamos a flote”.

LA NACION