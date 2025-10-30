El cometa 3I/ATLAS inició su paso cerca del Sol: qué se descubrió y cuándo “visitará” la Tierra

3I/ATLAS es el tercer cometa extrasolar que se registró hasta el momento. El 29 de octubre alcanzó su punto más cercano al Sol y, según los datos que brindó la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), este jueves llegó a las 1,35 unidades astronómicas, es decir, 202 millones de kilómetros.

El cuerpo celeste debe atravesar el perihelio, que es el punto de la órbita de un objeto donde se encuentra más cerca del astro. Al cruzar ese límite, se expondrá a un aumento de la temperatura mayor al que ya experimentó en su trayectoria dentro de nuestro Sistema Solar. Este cambio en las condiciones de su entorno propicia la sublimación de hielo de su superficie y el desprendimiento de gas. Es por ello que los expertos ya registraron una estela o cola de polvo.

Así es el recorrido de ATLAS por el Sistema Solar

A pesar de que 3I/ATLAS está detrás del Sol y los telescopios terrestres no pueden localizarlo, las sondas espaciales aún siguen su camino y logran recolectar la mayor información posible para comparar esta roca con hielo de las existentes en nuestro sistema.

Según Universe Today, el cometa entró en su punto más cercano a la estrella a las 11.47 del miércoles, pero 24 horas después se aproximó más aún. Se espera que el 31 de octubre finalice el tránsito por el perihelio para continuar con su viaje interestelar.

Cometa interestelar 3I/ATLAS; NASA tendría una antigüedad de 7 mil millones de años NASA

Los científicos señalaron que en los primeros días de diciembre pasará cerca de la Tierra, aunque no será perceptible al ojo humano. Sin embargo, se acercará a una distancia de 270 millones de kilómetros, por lo que nuestros telescopios podrán obtener más datos de su composición, estructura y comportamiento.

El reciente descubrimiento de 3I/ATLAS que descolocó a los astrónomos

El 1 de julio, el Telescopio ATLAS asentado en Chile localizó al cometa interestelar de camino al Sistema Solar. Desde entonces, la NASA inició un protocolo para que todas las herramientas espaciales estuvieran a disposición de una investigación profunda. En conjunto con la ESA, ambas agencias espaciales hallaron datos sorprendentes sobre 3I/ATLAS.

De a cuerdo a la revista especializada en ciencia de la BBC, Sky at Night Magazine, astrónomos de la Universidad de Auburn en Alabama, Estados Unidos, lograron apuntar el Observatorio Neil Gehrels Swift de la NASA hacia el cometa, y detectaron gas hidroxilo (OH), una huella química del agua. Esto permitió captar una luz tenue ultravioleta, similar a la que emiten otras sondas de nuestro Sistema Solar.

El equipo responsable de este descubrimiento explicó que suele analizarse el agua para medir la actividad de cometa. Por ende, la señal de ese halo de luz imperceptible a simple vista significa que los científicos pueden estudiarlo de igual manera que al resto de los hallados en nuestro entorno sistémico.

3I/ATLAS estaría en su punto más cercano al Sol en este momento NASA

Además, indicaron que tendría 7 mil millones de años de antigüedad, eso equivale a dos veces la edad de la Tierra. Como se trata de un cuerpo celeste que no volverá a circular por el Sistema Solar, los expertos se enfocaron e intensificaron todos las pruebas y análisis posibles.

Cabe remarcar que este visitante intergaláctico es tan solo el tercero de su tipo observado hasta la fecha, después de 1I/ʻOumuamua en 2017 y 2I/Borisov en 2019.

Desde el organismo espacial estadounidense se conoce que viaja a una velocidad de 60 kilómetros por segundo, un total de 210 000 km/h, la más alta jamás registrada para un visitante del Sistema Solar. En perspectiva, la Tierra gira sobre su propio eje a tan solo 30 kilómetros por segundo.