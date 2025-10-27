Advertencia por el cometa 3I/ATLAS: un científico de Harvard alertó por una “cola extraterrestre”

Un alerta de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) encendió las alarmas por novedades en torno al cometa 3I/ATLAS. Desde la NASA se activó un protocolo de defensa planetaria por la aparición de este cuerpo celeste que, de inmediato, fue monitoreado por la Red Internacional de Alerta de Asteroides (IAWN).

A raíz de su proximidad a la Tierra, los expertos comenzaron a elaborar teorías sobre cómo está conformado el cometa. Varios científicos de la Universidad de Harvard se animaron a confirmar que la cola de este cuerpo celeste corresponde a la de “un extraterrestre”, lo que abrió un abanico de hipótesis.

Cometa interestelar 3I/ATLAS NASA

“La hipótesis en cuestión es que el cometa 31/ATLAS es un artefacto tecnológico y, además, posee inteligencia activa. Si es así, se deducen dos posibilidades”, analizaron los científicos llamados Adam Hibberd y Adam Crowl, pertenecientes a Harvard. En esa misma línea, confirmaron que los coletazos del cometa pueden ser sumamente perjudiciales para la vida humana: “Sus intenciones son enteramente benignas y segundo que son malignas”.

Desde el momento que Hibberd y Crowl lanzaron sus hipótesis, las personas idearon en su cabeza la posibilidad de que “cuerpos extraterrestres” podrían estar próximos a estrellarse con Marte o rodear la Tierra.

Más precisamente, los expertos señalaron que la “cola” del cometa está asociada a “la vida extraterrestre”. Este término, según los científicos, describe la corriente de gas, polvo y escombros que aparece cuando un cometa se acerca al Sol y evidencia que la nave está realizando una “maniobra de empuje de frenado”.

El movimiento del cometa Atlas

Aunque no tenga una evidencia científica que respalde los dichos, la palabra de los dos científicos dejaron más dudas que certezas en toda la comunidad, quienes ven en el cometa un peligro inminente y, por ende, la NASA tomó cartas en el asunto.

El desencadenante del operativo fue un aviso técnico emitido el martes a través del boletín MPEC (2025-U142) del Minor Planet Center de Harvard. En respuesta, la agencia espacial estadounidense ha programado un ejercicio de entrenamiento especial que se extenderá desde el 27 de noviembre de este año hasta el 27 de enero de 2026.