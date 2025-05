El cónclave más largo de la historia en el que murieron tres cardenales

A pocos días de haberse elegido un nuevo papa, y mientras el mundo católico todavía comenta los detalles del reciente cónclave, comenzaron a surgir las preguntas sobre cómo fueron otras elecciones papales a lo largo de la historia. En ese repaso, hubo uno en particular que captó la atención por su duración inusual: se trató del más largo del que se tenga registro, un proceso que se extendió por varios años y que tuvo lugar tras la muerte del papa Clemente IV, ocurrida el 29 de noviembre de 1268. Lo que siguió después fue una espera marcada por tensiones políticas, presiones externas y un encierro tan prolongado que obligó a cambiar para siempre las reglas de esta elección.

El cónclave más extenso en la historia de la Iglesia Católica se desarrolló entre los años 1268 y 1271, y abarcó un período de no menos que tres años. Este lapso resulta realmente llamativo si se lo compara con la duración habitual de estos encuentros, que por lo general se resuelven en apenas unos días. La demora no fue casual ni por falta de candidatos, sino que respondió a una compleja red de intereses políticos y divisiones internas entre los cardenales, quienes no lograban llegar a un consenso. Así, la ciudad de Viterbo, en Italia, fue testigo de una situación insólita que marcaría un antes y un después en el modo en que la Iglesia organiza sus elecciones papales.

El motivo detrás de tanta espera

Según explicaron en un artículo de National Geographic, la elección papal se extendió de manera extraordinaria por una fuerte división interna entre los cardenales. Por un lado, estaban los carolinos, que impulsaban la candidatura de un papa de origen francés; por el otro, los gibelinos, que buscaban una figura más cercana al Sacro Imperio Romano Germánico. Con el correr del tiempo, la falta de acuerdo se transformó en un bloqueo que paralizó por completo el proceso de sucesión tras la muerte de Clemente IV.

La muerte de Clemente IV desató una crisis en la Iglesia

A medida que pasaban los meses —y luego los años—, las condiciones dentro del cónclave se volvieron cada vez más difíciles. Los recursos comenzaron a agotarse y, con ellos, también la paciencia de quienes esperaban una definición. Tanto así que, en un intento desesperado por acelerar la votación, las autoridades decidieron implementar un sistema de racionamiento de comida y agua. Pero, lejos de ser una solución efectiva, esta medida terminó por agravar la tragedia. Resulta que, con el paso de los días, la falta de alimentos y de hidratación comenzó a pasar factura, por lo que tres cardenales murieron durante el encierro, víctimas de las condiciones extremas a las que fueron sometidos.

El estancamiento del cónclave, que parecía no tener fin, obligó finalmente a las autoridades eclesiásticas a tomar una decisión drástica: encerrar a los cardenales bajo llave en el Palacio Papal hasta que alcanzaran un acuerdo. De todas formas, la tensión entre los distintos bandos seguía sin resolverse y la escasez de alimentos y recursos había vuelto insostenible la espera. Así, se puso en práctica una medida que buscaba forzar el consenso y dar por terminado un proceso que ya llevaba tres años. De hecho, fue este encierro lo que dio origen al término “cónclave”, proveniente del latín cum clave, que significa, justamente, “bajo llave”. Con las puertas cerradas y sin posibilidad de salir ni comunicarse con el exterior, los cardenales se vieron finalmente presionados a tomar una decisión que, aunque forzada por las circunstancias, pondría fin a una de las elecciones papales más prolongadas y desgastantes de la historia.

Cómo se resolvió el Cónclave

Gregorio X, el papa que trajo la paz tras años de lucha

Tras más de mil días de incertidumbre, tensiones y privaciones, los cardenales lograron finalmente romper el estancamiento al elegir una figura que no pertenecía a ninguno de los bandos enfrentados. La decisión recayó sobre Teobaldo Visconti, un hombre de fe que, aunque provenía de una familia influyente del norte de Italia, no tenía vínculos directos con las facciones de los carolinos ni los gibelinos. Su perfil neutral ofrecía una salida posible al conflicto y, cuando fue nombrado, lo recibieron como un gesto de apertura hacia la paz interna. Una vez electo, Teobaldo tomó el nombre de Gregorio X y asumió oficialmente el papado el 1 de septiembre de 1271.

Ya en el cargo, Gregorio X no tardó en introducir reformas fundamentales, puesto que en el Concilio de Lyon de 1274, estableció nuevas reglas para acelerar futuras elecciones papales, que incluyó un régimen estricto de alimentación para los cardenales: si no elegían papa en tres días, recibirían solo una comida diaria; y pasados cinco días más, solo pan y agua. Estas medidas, que buscaban evitar repeticiones de lo ocurrido, marcaron un antes y un después en la historia de los cónclaves y consolidaron un procedimiento más eficiente y menos vulnerable a las disputas internas. Así, de una crisis sin precedentes surgió una transformación que perdura hasta hoy.