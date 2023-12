escuchar

Los reyes de los Países Bajos y sus hijas realizaron una sesión de fotos junto a un árbol de Navidad para cerrar el 2023. La familia se abrigó para hacerle frente a las bajas temperaturas del invierno europeo y sacaron sus mejores sonrisas para las cámaras. Incluso sumaron a su perrito Mambo, infaltable en las postales familiares. Pero si bien los seguidores de la realeza vieron el resultado final, donde se los pudo ver a todos prolijos y simpáticos, en el backstage se vivió un divertido momento que dejó entrever la complicidad de los cinco.

La reina Máxima Zorreguieta y las princesas Amalia, Alexia y Ariane no pudieron contener la risa cuando el rey Guillermo tuvo que posar solo para el fotógrafo. Si bien era una actividad formal, se mostraron relajados y distendidos.

Los miembros de la realeza de los Países Bajos se preparan para cerrar el 2023 y darle la bienvenida al 2024 de la mejor manera. Antes de las fiestas, los cinco decidieron hacer una de sus tradicionales sesiones de fotos. La locación elegida fue la plaza delantera del Palacio Huis ten Bosch, ubicado en la ciudad La Haya. Se trata de una de las residencias de la familia real.

Ariane, Guillermo, Máxima, Amelia, Alexia y Mambo hicieron una sesión de fotos navideña Instagram @koninklijkhuis

Los outfits fueron acordes a la estación. Guillermo y Máxima eligieron abrigos grises, la heredera al trono, Amalia, uno rojo, Alexia uno azul y Ariane uno verde. Si bien ellos están acostumbrados a las cámaras y hacer fotos en grupo, de a pares o individuales, lo cierto es que eso no quita que surjan las risas y las bromas. En un video que compartió la cuenta de Instagram de Blauw Bloed, se pudo ver el detrás de escena de las fotos reales y la complicidad de las mujeres de la familia cuando el rey tuvo que hacer sus fotos no pasó desapercibida.

En las imágenes se pudo ver a Guillermo posando junto al gigantesco árbol navideño. Un poco más lejos estaban sus hijas y su esposa, esperando su turno mientras se reían de algo muy gracioso. Mientras Ariane se tapaba la boca para ocultar su risa, Alexia le decía algo al oído a su madre, mientras que Amalia sostenía en brazos a la mascota de la familia. Las cuatro se mostraron relajadas y felices de estar compartiendo un momento en familia.

Si bien no se sabe de qué se estaban riendo, una de las opciones es que la temática haya estado referido al rey. Si bien él estaba posando para la cámara, no fue ajeno a la situación y al darse cuenta no pudo evitar esbozar una sonrisa. Las fotos oficiales se realizaron de la mejor manera, y si bien siguieron los protocolos, eso no evitó que se relajaran y disfrutaran de un gran momento familiar.

El sofisticado abrigo gris que lució la reina Máxima para visitar una obra en construcción

Esta semana, la reina Máxima también lució un abrigo gris largo, pero en un tono más claro. Fue durante una visita a Heerde, una localidad de Güeldres, en los Países Bajos, en el marco de un proyecto de construcción circular. La pieza fue de la firma española, Massimo Dutti y la complementó con un pantalón suelto y unas botas de taco alto acordonadas en color negro. En cuanto a los accesorios, sumó una bufanda blanca y una cartera negra, mismo color que su pintura de uñas.

Esta semana Máxima realizó una visita real y lució un sofisticado abrigo gris Instagram @koninklijkhuis

Los colores del outfit fueron acertados para el lugar que tuvo que visitar. Siguiendo los protocolos de seguridad y como se trató de una obra en construcción, se colocó el casco blanco para protegerse la cabeza. En el recorrido conoció los proyectos que estaba realizando la empresa, conversó con los arquitectos y también con las autoridades para interiorizarse en el tema.