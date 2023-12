escuchar

La princesa Kate Middleton hizo pública esta semana una fotografía inédita en la que se mostró de pequeña en un entorno navideño. En sintonía con la época del año, la esposa del príncipe Guillermo y madre de George, Charlotte y Louis, recordó la festividad más importante y significativa en su niñez en el marco de una campaña social que lleva su firma. En aquella tierna postal, denotó el parecido con uno de sus hijos, lo que causó una catarata de elogios y opiniones por parte de sus seguidores.

Siempre se especuló con el parecido que poseen los herederos al trono del Reino Unido. Desde los lazos directos con Diana Spencer hasta con Isabel II, siempre se intentó vincular el aspecto físico con algunos de los antepasados; sin embargo, la respuesta para uno de los pequeños -al parecer- no está en su abuela y su bisabuela, sino en su madre.

Kate Middleton en la Navidad de 1983 (Fuente: Instagram/@princeandprincessofwales)

Louis, de tan solo cinco años, es el más parecido a Kate, según las facciones de su rostro y la comparativa que se logró hacer con la foto que la princesa de Gales posteó en su cuenta oficial de Instagram el lunes. Allí, generó sorpresa entre los usuarios, quienes durante mucho tiempo lo asimilaron al linaje de los Windsor.

“Compartiendo algunos recuerdos festivos esta Navidad, porque #ShapingUs se trata de la importancia vital de nuestros primeros años y el papel que desempeñan los que nos rodean para dar forma al resto de nuestras vidas”, dice el mensaje que acompañó a la imagen de Middleton.

Esta captura se hizo en la Navidad de 1983, cuando la princesa tenía un año. Allí posó en una mesa, con un candelabro, adornos de la festividad y un atuendo típico. Quienes aseguran que su semejanza es tal con Louis, remarcaron las cejas, los cachetes, la mirada y su nariz.

El parecido de Kate de niña con su hijo Louis (Fuente: Instagram/@princeandprincessofwales - AFP)

Por su parte, los amantes de la corona y seguidores de la vida de Kate y Guillermo, plasmaron sus opiniones en la sección de comentarios respecto de la foto. “Yo veo al príncipe Louis”; “Definitivamente es Louis”; “Creo que todos estamos de acuerdo en que Louis es la imagen dividida de su madre. El gen Middleton es visible”; “¡Louis es su doble! “; “Ese es literalmente el príncipe Louis si fuera una niña” y “George se parece a los Spencer, Charlotte se asimila a los Windsor (específicamente la difunta Reina) y Louis obviamente parece Middleton”, fueron algunas de las apreciaciones.

En tanto, el texto que presentó la Navidad de Kate en 1983, es parte de la campaña Shaping Us [es decir: dándonos forma] como parte de la iniciativa que lanzó en junio del 2021, preocupada por las diferentes deficiencias sociales del mundo moderno que afectan a los ingleses: The Royal Foundation Centre for Early Childhood.

Kate Middleton junto a su hijo Louis (Fuente: Reuters)

Desde esa fundación se intenta generar conciencia sobre las diferentes problemáticas que pueden influir en el desarrollo infantil a futuro, desde el suicidio adolescente, la falta de empleo, poco acceso a la vivienda y un acercamiento a las adicciones. Es por ello que año tras año la próxima reina consorte buscó impulsar estudios y medidas para paliar uno de los desafíos más complejos en las décadas venideras.