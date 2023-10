escuchar

Este miércoles los reyes de los Países Bajos, Guillermo y Máxima Zorreguieta llegaron a Sudáfrica para cumplir con uno de sus compromisos como representantes de la corona. Los monarcas aterrizaron en la ciudad de Pretoria, donde estarán hasta el viernes. Según mencionó la cuenta oficial de la realeza, la visita es “señal de las buenas relaciones y una asociación igualitaria entre los dos países”. Pero, si bien el tiempo es acotado y la agenda es estricta, el matrimonio se tomó un momento para sacarse una romántica postal con un paisaje de ensueño de fondo que enamoró a sus seguidores.

En el posteo que compartieron este miércoles se pudo ver a Guillermo y Máxima juntos en el medio de una calle con unos bellos y florecidos jacarandás. “Pretoria es conocida como la ‘Ciudad Jacarandá’ debido a las decenas de miles de árboles de palo de rosa que hay en la ciudad. En primavera, las calles de la ciudad se tiñen de color púrpura debido a las llamativas flores. Actualmente, es primavera en Sudáfrica”, indicaron en la publicación a modo informativo.

La romántica postal de Máxima y Guillermo durante su visita a Sudáfrica Instagram @koninklijkhuis

No obstante, no fue solamente el paisaje lo que generó admiración, sino que, como ya es costumbre, el outfit de la reina nacida en la Argentina, no pasó inadvertido. Zorreguieta lució un vestido por debajo de las rodillas, para mantener el protocolo, de mangas largas, color naranja, con una línea blanca en el medio. Le sumó un lazo para marcar la cintura y un delicado prendedor. Acompañó el look con unos stilettos de color naranja y unos guantes haciendo juego. De accesorios lució un anillo y un vistoso tocado blanco.

Pero, Guillermo no se quedó atrás. El rey se mostró sobrio con un traje de dos piezas negro, camisa blanca y un pañuelo de bolsillo del mismo color. Para cortar el blanco y negro, le sumó una corbata anaranjada, haciendo juego, justamente, con su esposa. Si bien la pareja asiste a varios eventos reales, este tipo de postales, más personales, suelen fascinar a los fanáticos de la realeza.

Y justamente, para aquellos que siempre quieren saber todo lo que sucede en la casa real de los Países Bajos, en 2024 se estrena Maxima, una biopic producida por la compañía neerlandesa Videoland y basada en el libro Patria, los primeros años de Máxima Zorreguieta. La serie de seis capítulos contará la historia de la monarca, su vida en la Argentina, el período en el que vivió en Nueva York y cómo conoció a Guillermo. La actriz Delfina Chaves será la encargada de interpretar a la reina, mientras que el actor neerlandés Martijn Lakemeier hará lo propio con el rey.

Lo hizo de nuevo: Máxima repitió vestuario y se robó todas las miradas con su elegante estilo

Sin dudas Máxima es una de las reinas consortes más destacadas y sin importar el contexto, se roba todas las miradas. Esto mismo ocurrió hace unos días en entrega de los premios Manzanas en naranja, propios del Fondo Orange, de la cual ella es madrina. Asistió a la gala en el Palacio Noordeinde con una prenda repetida que utilizó meses atrás, promoviendo así la reutilización de vestidos de alta costura, con la clara señal de ahorrar dinero y ser amigable con el medio ambiente.

La reina Máxima junto a Guillermo y a Beatriz en el Palacio Noordeinde (Fuente: Instagram/@koninklijkhuis)

En esta celebración, Máxima eligió un vestido midi dorado, con mangas tres cuartos, y cubierto por completo con lentejuelas. Se trató de un diseño de la casa belga Prêt-à-porter Natan, una de sus preferidas. Este look originalmente fue estrenado en junio cuando encabezó la inauguración de la sede de la organización de microfinanzas Qredits en Almelo, Países Bajos.