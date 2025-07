El humorista Mike Chouhy vivió un momento incómodo cuando un hombre se enojó e intentó increparlo durante un show

El comediante Mike Chouhy vivió un momento particular en uno de sus shows de stand up. Resulta que en el medio de su monólogo hizo referencia a la conducta de los perros y eso provocó la reacción de una persona que lo increpó verbalmente.

En un posteo que se hizo viral en Instagram y X, el comediante tituló la publicación como “el loco de los perros” y añadió un video donde se escucha la voz de un hombre enojado con el humorista, mientras, una mujer, intentaba calmar las aguas.

El posteo viral de Mike Chouhy en su cuenta de Instagram

“Maestro, escúchame, ¿por qué hablas mal de los perros?“, se escuchó desde el público, mientras el comediante miró incrédulamente al hombre. ”No habla mal de los perros. No le hagas caso", sugirió una mujer a Chouhy, quien no caía en la cuenta de lo que estaba sucediendo.

“Estoy hablando bárbaro de los perros. Amo a mi perro”, lanzó, irónicamente, Chouhy, quien temió por una represalia del hombre. “Con los perros, no. Tengo once. Si vos no tenés conducta y no te dan amor es por que no te quieren”, lanzó, terminante, mientras se dirigía a la puerta de salida del anfiteatro.

Mike Chouhy vivió un incómodo momento en uno de sus shows

Con cintura para evitar un conflicto mayor, el comediante le sugirió a la persona que hable con la producción del show para que le devuelvan el dinero de la entrada. Mientras solucionaba ese percance, Chouhy calmó al público para que no lo insulte.

Una vez que el hombre salió de la sala, el comediante tomó agua y salió del apuro. “Qué bueno que se fue porque esta parte que viene era heavy. Lo malinterpretó”, dijo. Por último, para darle una cuota de humor, manifestó: “Tener 11 perros no me parece tanto. Hay un montón de gente que tiene 11 perros, tipo San Lorenzo”.