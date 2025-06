El significado de quedarse callado siempre para evitar conflictos, según la psicología

Muchas veces, algunas personas prefieren evitar confrontar con los demás y no decir lo que piensan ante un problema o una situación que no se sienten cómodos o no les gusta. Aunque parece ser una actitud resolutiva y simple, podría esconder problemas y generar nuevos conflictos. Al respecto, la psicóloga Berenice Méndez explicó que algunas veces se evita expresar la inconformidad por miedo a causar problemas y para evitar conflictos. “Pero precisamente lo que ocasiona el quedarse callado y el no expresar tu conformidad son conflictos, justo lo que querías evitar”, aseguró.

La raíz de esta conducta podría ser una estrategia para no experimentar dolor (Foto ilustrativa: PIXABAY)

A través de su canal de TikTok, la especialista en psicoterapia individual y de pareja aborda distintas problemáticas, y una muy común es que los individuos no comuniquen lo que les sucede en determinadas situaciones. “Porque si vos quedás callada reiteradamente ante situaciones que se repiten, lo que sucede es que vas acumulando resentimiento, entonces empezás a sentirte tan molesta que vas alejándote primero emocionalmente y después físicamente. Esa podría ser una forma de expresar tu hostilidad", detalló sobre lo que genera esta actitud.

Y continuó con los efectos que produce guardarse lo que uno piensa o siente. “La otra sería que, de repente, llega un punto en el que explotás por, tal vez, un detalle que no era para tanto y quedes como una loca que simplemente se enojó por un detallito. Pero, en realidad, es porque habías acumulado mucho enojo”, aseguró. Un punto relevante que destacó Méndez es que comunicar lo que sentimos de forma clara y respetuosa ayuda a que los demás nos entiendan mejor y esto fortalece la confianza y evita malentendidos. “Decir las cosas que nos molestan de la manera correcta sería asertividad, el no hacerlo genera los problemas que queremos evitar”, concluyó. Es que comunicar lo que se siente de forma clara y respetuosa ayuda a que los demás nos entiendan mejor. Esto fortalece la confianza y evita malentendidos.

Comunicar lo que sentimos de forma clara y respetuosa ayuda a que los demás nos entiendan mejor (Foto ilustrativa: PIXABAY)

El sitio especializado en psicología llamado Psychology Today también abordó esta problemática. Según la doctora Erin Leonard, existen dos tipos distintos de personas que evitan los conflictos. El primer tipo evita el conflicto por autoconservación y el segundo por razones egoístas. Es decir que, un individuo que intenta eludir las peleas puede protegerse del drama y el trauma innecesarios. En cambio, una pareja que evita revelar actos egocéntricos e hirientes puede buscar evadir la responsabilidad.

Asimismo, la especialista afirmó que en algunos casos, las personas se encuentran encasilladas con alguien que no puede asumir la perspectiva y se niega a ver un punto de vista distinto. Incluso, las tensiones pueden aumentar porque el otro descarta e ignora las opiniones y sentimientos de su par. “Puede producirse una lucha de poder y la pareja dogmática recurre a medios sin escrúpulos para ganar. La persona en el extremo opuesto tiende a sentirse poco respetada y degradada. Por lo general, se le dejan dos opciones: rendirse o contraatacar de una manera igualmente fea”, profundizó.

Hablar a tiempo y con respeto puede evitar problemas más graves después (Foto ilustrativa: PIXABAY)

Por último, la experta afirma que la segunda categoría de individuos que se quedan callados para evitar conflictos involucra a una pareja bastante egocéntrica. “Puede estar haciéndolo para evitar una discusión sobre su comportamiento en la relación. Es una forma de que escape de la responsabilidad y avance con un acto egoísta que puede lastimar“, finalizó.