Las personas nacidas en las décadas del 60 y 70 son más felices, según la psicología

En este momento, las personas que nacieron entre 1960 y 1970 tienen más de 55 años. Los individuos de esta edad suelen vivir transformaciones drásticas en sus vidas, como la jubilación, afecciones de salud y cambios en la apariencia física. Sin embargo, según expertos, en esta época podrían también alcanzar la felicidad plena.

Envejecer con dignidad hace referencia a mantener una alta calidad de vida, sentirse respetado como adulto mayor, preservar la autonomía y tomar decisiones por su bienestar físico y psicológico. Algunos suelen sentirse tristes al notar cómo pasó el tiempo, pero este también puede ser el testigo de una vida plena, llena de recuerdos, éxitos y triunfos.

Aunque puede dar miedo, superar la barrera de los 50 años, al ser la “mitad del camino”, es también gratificante. De acuerdo con la psicología, a partir de este tiempo las personas logran alcanzar la alegría máxima gracias a la curva de la felicidad.

La felicidad plena para los adultos mayores se da después de los 55 años Foto: FreeP¡CK

¿Qué es la curva de la felicidad?

Varios estudios internacionales, entre ellos uno del economista David Blanchflower, de Dartmouth College, demostraron que la sensación de bienestar personal sigue un patrón en forma de U. Esto significa que tiende a disminuir desde la juventud hasta llegar a los 40 o 50 años, pero luego empieza a mejorar, y alcanzar sus niveles más altos entre los 60 y los 70 años.

De acuerdo con los expertos, esta felicidad es causada por la madurez emocional que llega con los años y porque las personas suelen concentrarse más en vivir en el presente. Además, con el tiempo, los individuos suelen aprender a regular el estrés, controlar sus emociones y aceptar los inevitables cambios de la vida.

Una investigación sobre la longevidad, realizada por la Universidad Estatal de Pensilvania, siguió a más de 3000 adultos durante dos décadas y reveló que el estrés tiende a disminuir con la edad. Adicionalmente, la forma en que las personas enfrentan estas situaciones también cambia. Por ejemplo, a los 25 años, casi la mitad de los días los participantes experimentaban situaciones estresantes, mientras que a los 70 años esto ocurría solo en un 30 por ciento de los días.

“Los adultos jóvenes experimentan mayor angustia en días con factores estresantes que las personas mayores. Sin embargo, alrededor de los 55 años, con esa ventaja de edad, porque la respuesta al estrés mejora con la edad, la angustia comienza a disminuir y se estabiliza”, explicó el autor del estudio, David Almeida, en una entrevista para Scientific American. Similarmente, Jonathan Rauch, en su libro The Happiness Curve: Why Life Gets Better After 50 (La curva de la felicidad: Por qué la vida mejora después de los 50, en español), analizó la ciencia cerebral detrás de los ciclos de vida.

El investigador encontró que con la edad se desarrolla una actitud más positiva y una visión más optimista de la vida, las cuales actúan como un escudo emocional frente al desgaste físico. Es decir, aunque el cuerpo se debilite con el tiempo, la mente no se da por vencida ni cae en la desesperanza. Además, durante aquellos años, las personas suelen emprender roles que los pueden motivar todavía más. Muchos se convierten en mentores, profesores y realizan actividades que les permiten transmitir todo el conocimiento que han acumulado.

“Existe una enorme cantidad de sabiduría sin explotar y potencial por descubrir. Debido a la curva de la felicidad, a menudo se encuentran en una posición en la que desean contribuir. Quieren ser mentores, voluntarios y trabajar en empleos sencillos que les permitan desarrollar sus habilidades”, aseguró Rauch, en conversación con The Guardian. De este modo, la edad es el reflejo de tantos aprendizajes y recuerdos. Por lo tanto, alcanzar la máxima felicidad llega naturalmente con el tiempo.

