El truco para lavar los jeans sin dañarlos y hacer que duren más tiempo

Rotos, gastados, de distintos colores y cortes, los jeans son una de las prendas que más se elige a la hora de vestirse. Para un look formal o informal, este pantalón no falla, y desde 1873, día en el que Levi Strauss y Jacob Davis lo patentaron para la clase trabajadora, no se imaginaron que habían creado una de las piezas de indumentaria más populares del mundo. Pero, ¿cómo hacemos para cuidarlos?

Los jeans son los clásicos pantalones que no pueden faltar en tu placard (Foto: istock) Arisara_Tongdonnoi

No hay dudas de que los jeans se convirtieron en un clásico que no puede faltar en ningún armario y, cuando se nos estropea ese que tanto amamos, el mal humor se apodera de nosotros. Sin embargo, te brindamos un par de tips para que los laves sin dañarnos, ayudar a que el proceso del lavado culmine sin arrugas y hacer que duren más tiempos.

Al momento de comprar uno, se debe prestar mucha atención a ciertos detalles como el grosor de los hilos, costura de los botones y cierres, los cuales podrán develar la calidad da prenda. Cuando llegue el momento de ponerlos en el lavarropas, es necesario que se los dé vuelta. Además, la máquina no debe cargarse con demasiadas prendas, ya que esto puede generarle arrugar en las fibras, desteñirse, mancharse o perforarse.

Es importante lavar y colgar los jeans al reves (Foto: istock) July Ko

Como puede ocurrir con otro tipo de indumentaria, tras varios lavados, el material puede presentar desgaste. Debido a esto, se recomienda:

Elegir un programa de lavado con temperaturas entre 30 y 40 grados para minimizar el impacto en las telas

y grados para minimizar el impacto en las telas Mantener una baja velocidad de centrifugado cercana a las 400 revoluciones por minuto

de centrifugado cercana a las 400 revoluciones por minuto Utilizar detergente suave y con etiqueta ecológica en lo posible

y con etiqueta ecológica en lo posible Evitar el uso de suavizantes, ya que dañan el algodón

Si optás por el lavado a mano, es necesario que:

Agregues poca cantidad de detergente

Dejar en remojo por 45 minutos

Amasar la tela con suavidad y enjuagar con abundante agua

También podés lavar tus jeans a mano (Foto: istock) ConstantinosZ

El truco para agrandar tu jean sin costuras ni tijeras

Michelle Macia es una tiktoker colombiana que se ganó un gran lugar en las redes sociales, donde demuestra sus conocimientos como diseñadora de moda. Allí, reveló un gran tuco para agrandar los jeans dos centímetros sin costuras ni cortes y se volvió viral.

“No vamos a necesitar ni máquina de coser ni tijeras”, anticipó, lo que fue un motivo por el que muchos le agradecieron con la premisa de tratarse de algo sencillo de aplicar. Acto seguido, indicó que los únicos materiales a utilizar fueron un atomizador, agua y suavizante para ropa.

Primero se deben mezclar los líquidos, en igual medida, en el tamizador hasta obtener una mezcla homogénea; esta se aplica en la zona que se quiere agrandar. La prenda de jean tiene que quedar mojada completamente por esta preparación.

Luego, se debe secar al sol. Una vez que esto sucedió, solo resta conocer los resultados. La joven demostró que esto funciona al modelar con la misma prenda antes y después de realizar el procedimiento, y allí se evidenció el cambio. “Aproximadamente, el pantalón se agranda dos centímetros. Y es bastante efectivo cuando el material es más rígido”, cerró.

