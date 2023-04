Le quedaba ajustado el jean y reveló el sencillo truco para agrandarlo un talle: “Sin costuras ni tijeras”

escuchar

Las redes sociales se convirtieron en el lugar virtual en el que se comparten diversas experiencias, como anécdotas. Como así también en aquel sitio donde se ofrecen soluciones para cuestiones que la gran mayoría de personas atraviesa y que con un simple truco pueden revertirse sin mayores problemas. TikTok es por excelencia el espacio donde más se pueden visualizar este contenido. Allí es donde una joven diseñadora se volvió viral al demostrar que guardar un jean ajustado y estar incómodo ya es cosa del pasado al aplicar un solo tip.

Michelle Macia es una tiktoker colombiana que se ganó su gran lugar en las redes sociales, donde demuestra sus conocimientos como diseñadora de moda. Además de enseñar y promover la importancia de la sustentabilidad de las prendas, para darle nuevos usos, deja diversos tips para poder darle utilidad a aquella que creíamos que no podía volver a ser usada, ya sea por el paso de la tendencia o porque ya el talle no es el adecuado.

El video fue compartido en TikTok y se volvió viral (Captura video)

Para este segundo caso, la joven sacó a la luz el gran truco para no acudir a la transformación de la prenda para agregar tela y llegar a la comodidad deseada. “No vamos a necesitar ni máquina de coser ni tijeras”, anticipó la profesional, lo que fue un motivo por el que muchos le agradecieron con la premisa de tratarse de algo sencillo de aplicar. Acto seguido indicó que los únicos materiales a utilizar son un atomizador, agua y suavizante para ropa.

Truco para agrandar un jean

Una vez con los materiales, los pasos a seguir son sencillos. Primero se debe mezclar los líquidos, en igual medida, en el tamizador. Se tiene obtener una mezcla homogénea que se debe colocar en la zona que se quiere agrandar. La prenda de jean tiene que quedar mojada completamente por esta preparación.

Luego, se debe secar expuesto al sol. Una vez que esto sucedió queda conocer los resultados. La joven hizo la muestra que esto funciona al modelar con la misma prenda antes y después de realizar el procedimiento, y se evidenció un cambio en el talle. “Aproximadamente, el pantalón se agranda dos centímetros. Y es bastante efectivo cuando el material es más rígido”, indicó para no descartar poder aplicarlos en otro tipo de ropa. Por supuesto, miles de usuarios agradecieron la comunicación de este conocimiento que le daría una nueva vida a sus pantalones.

Mientras, otros tantos destacaron la importancia que tiene la aplicación de calor para que funcione, ya que en algunos casos dejar posar al sol no es suficiente. “A mí me va si le aplico la plancha”, señaló una joven. Otra indicó: “Una vez colocado el suavizante debes estirarlo o poner algo que haga ceder la cintura”. A partir de allí, se dieron a conocer los tips que son aplicados por otros para poder estar cómodos con la ropa. Con más de 44 mil me gusta y más de 3 millones de reproducciones, la publicación fue un éxito para los usuarios que terminarán con este problema al vestirse.

