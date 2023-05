Oriana Sabatini y Catherine Fulop revelan cómo encontraron sus jeans ideales

escuchar

“A mí, él me tiene loca. No sabés lo que me costó encontrarlo. Lo busqué años y años y años, y ahora que lo encontré, no pienso soltarlo” revela Oriana Sabatini en una entrevista a cámara. Si bien parecería hacer mención de una pareja o un vínculo afectivo, la artista no hace una declaración de amor ni mucho menos, sino que revela cómo fue dar con una prenda que le da la confianza necesaria para exponerse y ser ella misma.

La hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini, quien desde hace ya varios años dejó de ser “la hija de” y se consolida como artista a nivel local y global, forma parte de una campaña de Portsaid en esta nueva temporada otoño invierno. Tanto madre e hija compartieron un set y se dejaron fotografiar de manera descontracturada y lúdica con una prenda que las une: el jean.

Si bien puede parecer una temática algo superficial, la elección de lo que se lleva a diario es nada más y nada menos que una forma de expresarse de manera creativa y no es para nada secundario. La comodidad y la seguridad son dos atributos que se perciben como clave en estos tiempos en los que las modas van y vienen. Y Portsaid lo sabe tan bien que a la hora de diseñar ítems en cada temporada, pone en primer lugar estos dos valores como los más predominantes de la marca.

Unidas por una causa

En esta temporada otoño invierno 2023 y con una campaña más descontracturada, madre e hija se mostraron divertidas y auténticas ante una entrevista en la que revelan cómo dieron con su “primer amor”. ¿Vínculos amorosos? ¿Relaciones personales? Nada de eso. En esta oportunidad, el guiño es hacia nada más y nada menos que a la búsqueda de los jeans ideales para lucir en este tramo de su vida.

Madre e hija participaron de una divertida campaña en la que se mostraron auténticas, con los jeans como protagonistas.

Y es que este ítem de moda es un ícono atemporal que sigue considerándose como uno de las prendas obligatorias para tener en el armario ya que combinan con todo, son súper versátiles y se adaptan a cualquier estilo.

Tanto Fulop como Sabatini representan dos generaciones de mujeres que en esta oportunidad se unen por una causa que muchas mujeres enfrentan a diario: la de dar con el calce ideal que brinde seguridad, confianza e independencia a la hora de moverse. Y que justifique la inversión a largo plazo.

Encontrar el modelo ideal no es tarea fácil. Primero, requiere dedicación, tiempo y energía para salir a buscarlo, luego la inversión que justifique dicha elección. Que destaque los atributos según cada cuerpo, que sea cómodo y medianamente accesible, que el tiro favorezca, que el color guste, son algunas de las tantas consideraciones que se tienen en cuenta a la hora de dar con el jean perfecto.

Con todas estas consideraciones y con los valores de marca que desde hace más de cinco décadas lleva Portsaid en el adn, la marca presentó su nueva colección de jeans con una amplia curva de talles que va desde el 34 hasta el 52. Entre esos diez talles, hay diferentes modelos según cada estilo, para que quienes elijan vestirlos se sientan cómodas y seguras en su piel.

Un modelo para cada estilo

La línea denim contempla todas las tendencias, estilos, y tipologías, ya sea un bootcut, wideleg, recto o baggy; hasta los lavados, que pasan por todas las tonalidades de azules, desde el celeste ultra claro hasta el clásico navy.

El objetivo detrás de esta campaña protagonizada por Fulop y Sabatini y de la marca en sí es que toda mujer pueda encontrar el jean perfecto para ella. “Queremos que todas se sientan auténticas y cómodas con su look, sin importar su estilo” sostiene María Marta Finelli, Gerenta de producto de la marca. Para esto, no basta con tener variedad de talles sino que además debe ser accesible y de buena calidad para que los jeans duren años y no se achiquen ante el primer lavado.

Compromiso con las mujeres y con el planeta

El cuidado del entorno es otro aspecto clave para la marca, que cuenta con una colección sustentable denominada Ohnest. “Es un camino de aprendizaje que estamos transitando desde hace ya varios años y en el que apostamos cada vez a crecer más”, manifestó María Marta. Esta decisión se traduce en la inclusión de materias primas nobles con el medioambiente, una disminución de residuos y menor contaminación en los procesos. El jean Adela es uno de los claros ejemplos de esta convicción, hecho a partir de algodón reciclado.

El primer amor que no se olvida

En esta nueva temporada, que ya se encuentra disponible tanto en tiendas físicas como en la web, Catherine Fulop y Oriana Sabatini fueron las elegidas para dar testimonio de cómo llegaron a conocer sus jeans predilectos de la mano de Portsaid. La elección de la dupla no es casualidad ya que ambas representan justamente los valores de la marca. Son mujeres seguras, auténticas y, sobre todo, únicas. Como cada jean y estilo.

