El truco viral para dejar las hornallas sin grasa y como nuevas

Limpiar las hornallas de la cocina es una de las tareas más complejas en el hogar. La grasa acumulada, los restos de comida quemada y el paso del tiempo dificultan su mantenimiento.

Raquel García, influencer especializada en limpieza con miles de seguidoras en TikTok e Instagram, compartió un truco casero que ganó popularidad en redes. Su fórmula combina dos ingredientes comunes de supermercado: bicarbonato de sodio y vinagre blanco.

Cómo dejar las hornallas relucientes con tan solo dos ingredientes

El procedimiento consiste en llenar una cubeta con agua, añadir dos cucharadas generosas de bicarbonato y un chorro de vinagre. Esta mezcla produce una reacción efervescente que, según García, promete “deshacer la grasa incrustada sin apenas frotar”. Después de dejar actuar 15 minutos, se agrega agua hirviendo, se espera a que enfríe y se limpia con una esponja o cepillo suave.

Expertos aclaran la reacción química

Varios especialistas en limpieza advirtieron que, aunque el burbujeo es llamativo, la combinación de bicarbonato y vinagre reduce la efectividad del primero. Recomiendan, en su lugar, preparar una pasta espesa de bicarbonato con agua, aplicarla directamente sobre los fogones, dejar actuar y enjuagar con agua caliente.

“El vinagre, por su parte, es mejor reservarlo para otro tipo de limpiezas, como eliminar restos de cal, pero no mezclarlo con el bicarbonato, porque se neutralizan entre sí”, explican desde distintos perfiles de limpieza profesional en redes.

Cómo limpiar el drenaje de la cocina con vinagre y bicarbonato de sodio (Foto de carácter ilustrativo: Freepik)

Ventajas y recomendaciones

García señala que su método no incluye productos químicos agresivos, por lo que es apto para hogares con pieles sensibles. Además, destaca su bajo costo y la posibilidad de añadir aceite esencial de limón para mejorar el aroma.

No obstante, insiste en que no sustituye la limpieza regular: “Lo mejor es hacer un repaso diario o semanal y evitar que la grasa se acumule durante semanas. Así, no hará falta recurrir a métodos más potentes cada vez”.

Por María Camila Salas Valencia