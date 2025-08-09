LA NACION

El truco viral para dejar las hornallas sin grasa y como nuevas

Un influencer compartió a través de su TikTok un método muy sencillo para limpiar la cocina y rápidamente se volvió viral; conocé cuál es

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
EL TIEMPO (GDA)
Raquel García popularizó en redes un método con dos ingredientes de supermercado
Raquel García popularizó en redes un método con dos ingredientes de supermercado

Limpiar las hornallas de la cocina es una de las tareas más complejas en el hogar. La grasa acumulada, los restos de comida quemada y el paso del tiempo dificultan su mantenimiento.

Raquel García, influencer especializada en limpieza con miles de seguidoras en TikTok e Instagram, compartió un truco casero que ganó popularidad en redes. Su fórmula combina dos ingredientes comunes de supermercado: bicarbonato de sodio y vinagre blanco.

Cómo dejar las hornallas relucientes con tan solo dos ingredientes
Cómo dejar las hornallas relucientes con tan solo dos ingredientes

El procedimiento consiste en llenar una cubeta con agua, añadir dos cucharadas generosas de bicarbonato y un chorro de vinagre. Esta mezcla produce una reacción efervescente que, según García, promete “deshacer la grasa incrustada sin apenas frotar”. Después de dejar actuar 15 minutos, se agrega agua hirviendo, se espera a que enfríe y se limpia con una esponja o cepillo suave.

Expertos aclaran la reacción química

Varios especialistas en limpieza advirtieron que, aunque el burbujeo es llamativo, la combinación de bicarbonato y vinagre reduce la efectividad del primero. Recomiendan, en su lugar, preparar una pasta espesa de bicarbonato con agua, aplicarla directamente sobre los fogones, dejar actuar y enjuagar con agua caliente.

“El vinagre, por su parte, es mejor reservarlo para otro tipo de limpiezas, como eliminar restos de cal, pero no mezclarlo con el bicarbonato, porque se neutralizan entre sí”, explican desde distintos perfiles de limpieza profesional en redes.

Cómo limpiar el drenaje de la cocina con vinagre y bicarbonato de sodio (Foto de carácter ilustrativo: Freepik)
Cómo limpiar el drenaje de la cocina con vinagre y bicarbonato de sodio (Foto de carácter ilustrativo: Freepik)

Ventajas y recomendaciones

García señala que su método no incluye productos químicos agresivos, por lo que es apto para hogares con pieles sensibles. Además, destaca su bajo costo y la posibilidad de añadir aceite esencial de limón para mejorar el aroma.

No obstante, insiste en que no sustituye la limpieza regular: “Lo mejor es hacer un repaso diario o semanal y evitar que la grasa se acumule durante semanas. Así, no hará falta recurrir a métodos más potentes cada vez”.

Por María Camila Salas Valencia

EL TIEMPO (GDA)
Más leídas
  1. La drástica decisión de un centro de esquí por falta de nieve suficiente
    1

    “Agradecemos a quienes fueron parte”: la drástica decisión de un centro de esquí por falta de nieve suficiente

  2. Ningún postulante de 117 pudo validar la nota que obtuvo en el examen sospechado de fraude
    2

    Residencias médicas: ningún postulante de 117 pudo validar la nota que obtuvo en el examen sospechado de fraude

  3. Una por una, cuáles fueron las notas de los postulantes que volvieron a rendir el examen de residencias médicas
    3

    Examen de residencias médicas: una por una, cuáles fueron las notas de los postulantes que volvieron a rendir

  4. Trump puso fin a décadas de conflicto entre dos exrepúblicas soviéticas con un acuerdo de paz que inquieta a Rusia
    4

    Tras décadas de conflicto, Trump firma un acuerdo de paz entre Azerbaiyán y Armenia en la Casa Blanca

Cargando banners ...