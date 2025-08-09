El método infalible para limpiar el desagüe de la cocina con vinagre y bicarbonato

Muchos se preguntan cómo limpiar el drenaje de la cocina de forma efectiva. Si bien existen numerosos productos químicos diseñados para esta tarea, hay un método más accesible, natural y amigable con el medioambiente: la combinación de vinagre y bicarbonato de sodio.

Este método casero es ideal para eliminar malos olores, deshacer restos de grasa y prevenir mugre acumulada en las tuberías. De acuerdo con Cocina Delirante, un sitio especializado en gastronomía y hogar, el bicarbonato de sodio es un ingrediente clave en la limpieza natural del drenaje porque actúa como un abrasivo suave y un desodorante eficaz. Al combinarse con el vinagre, se produce una reacción efervescente que ayuda a aflojar y descomponer los residuos acumulados en las tuberías, como grasa, restos de comida y jabón. Además, el bicarbonato neutraliza los malos olores y deja el desagüe más limpio y fresco sin necesidad de químicos agresivos.

El vinagre blanco es conocido por su poder de limpieza natural FOTOGRAFÍA ILUSTRATIVA: PEXELS

Para aplicarlo, solo hay que con verter media taza de bicarbonato en el desagüe, seguida de media taza de vinagre. Luego, tapar el drenaje durante unos 10 a 15 minutos para que la mezcla actúe, y por último enjuagar con agua caliente para arrastrar los residuos.

Además de ser económico y fácil de aplicar, este truco no perjudica las cañerías y puede utilizarse como parte del mantenimiento regular para tener la cocina limpia y sin olores.

Es importante optar por productos naturales para la limpieza del hogar, ya que muchos de los productos tradicionales contienen químicos agresivos que no solo pueden dañar el medioambiente, sino también afectar la salud de quienes los usan o respiran sus vapores.

Este método se puede aplicar a distintos objetos para remover la mugre o la grasa vieja (Foto: IA)

En esta misma línea, las sustancias como el cloro, el amoníaco o los desengrasantes industriales pueden contaminar el agua y el aire. Incluso, pueden causar irritaciones en la piel o las vías respiratorias. En cambio, alternativas como el vinagre, el bicarbonato o el limón son igual de eficaces para muchas tareas domésticas y resultan más seguros tanto para las personas como para el planeta.

Paso a paso: cómo limpiar el drenaje con vinagre y bicarbonato

Verté el bicarbonato . Echá media taza de bicarbonato de sodio directamente en el desagüe de la cocina.

. Echá directamente en el desagüe de la cocina. Agregá el vinagre . Luego, verté media taza de vinagre blanco encima del bicarbonato.

. Luego, verté encima del bicarbonato. Tapá el desagüe . Cubrí el drenaje con un tapón o un paño para contener la efervescencia. Dejá actuar la mezcla durante 10 a 15 minutos.

. Cubrí el drenaje con un tapón o un paño para contener la efervescencia. Dejá actuar la mezcla durante 10 a 15 minutos. Enjuagá con agua caliente. Pasado el tiempo, verté agua caliente (mejor si es hirviendo) para arrastrar los residuos y dejar las tuberías limpias y libres de olores.

El bicarbonato también sirve para combatir hongos y plagas en los jardines domésticos Foto: FreeP¡CK

¿Para qué se puede usar la mezcla de vinagre y bicarbonato?

La mezcla de vinagre y bicarbonato de sodio no solo es útil para limpiar el drenaje de la cocina; también es una solución versátil y eficaz para muchas otras tareas del hogar.

Esta mezcla sirve para remover el óxido, la grasa y mugre pegada de hornos y hornallas

Gracias a su capacidad para desinfectar, desodorizar y remover grasa o suciedad incrustada, se puede usar en varias superficies y situaciones:

Limpiar hornos : aplicada como pasta, ayuda a remover grasa y restos de comida pegados.

: aplicada como pasta, ayuda a remover grasa y restos de comida pegados. Desinfectar tablas de cocina : elimina bacterias y olores de tablas de madera o plástico.

: elimina bacterias y olores de tablas de madera o plástico. Desodorizar alfombras y tapizados : espolvoreá bicarbonato, dejalo actuar y luego rociá vinagre para neutralizar olores.

: espolvoreá bicarbonato, dejalo actuar y luego rociá vinagre para neutralizar olores. Limpiar el inodoro : verté la mezcla y dejá actuar para eliminar manchas y malos olores.

: verté la mezcla y dejá actuar para eliminar manchas y malos olores. Desatascar cañerías del baño : funciona igual que en la cocina, ayudando a liberar obstrucciones leves.

: funciona igual que en la cocina, ayudando a liberar obstrucciones leves. Desinfectar el lavavajillas o lavarropas: corré un ciclo vacío con vinagre y bicarbonato para eliminar residuos y malos olores.

Además de ser efectiva, esta mezcla es segura, económica y ecológica, ideal para quienes buscan alternativas naturales para el cuidado del hogar.