escuchar

Las redes sociales son hogar de muchas historias y en esta oportunidad la protagonista es una joven venezolana que generó mucha repercusión por su parecido con Shakira.

Loredana tiene más de 12.000 seguidores en Instagram y 500 mil en TikTok. Sin buscarlo, los seguidores empezaron a decirle que era la doble de la cantante colombiana. “Me lo han dicho en muchos videos”, comentó la joven al medio Telecinco. En la misma entrevista, Loredana confesó que cuando va caminando por la calle, su mismo marido se sorprende por la reacción de la gente. “Llevo cinco años con mi pareja y le encanta cuando me dicen Shakira. Ahora no sé si está conmigo por mí o por ella”, bromeó.

La doble de Shakira que revoluciona a las redes sociales

Aprovechando esta similitud, la joven compartió un video en TikTok haciendo un baile a dúo con la cantante: “Al principio pensé que las dos eran Shakira”, “La doble de Shakira”, “Pensé que era Shakira haciendo un dúo con Shakira”, fueron algunos de los comentarios más representativos del video que llegó a las 700 mil reproducciones.

Pero lo que dejó muda a la influencer fue que la mismísima Shakira compartió su video sorprendida por el parecido de ambas. “Tengo una doble”, escribió la artista en sus historias de Instagram. No obstante, la “doble” de Shakira no fue la única afortunada, ya que la intérprete de “Pies descalzos” compartió otros videos: uno de un bailarín que siguió el trend a la perfección, paso a paso, y otro de una influencer llamada Chesca que bailó a su propio estilo y con un look que llamó la atención de la artista. “Me encanta ese color de cabello”, la elogió.

La otra doble de Shakira con IA

Al ser una celebridad tan icónica, no debe sorprender que más personas quieran parecerse a ella o que traten de imitar sus mejores pasos. Otro caso viral es el de la usuaria @shakira_ia, una mujer que usó la inteligencia artificial para parecerse a la colombiana, al mismo tiempo que emula sus movimientos de cadera y sus bailes característicos. “Cuenta de parodia, no real, creada con IA”, describía el perfil en la red social.

Si bien ahora la cuenta no está habilitada, por razones desconocidas, los videos que algún día se publicaron allí ya circulan por todo internet. Son tan impactantes que mucha gente creyó en algún momento que se trataba de la propia cantante, ya que tenía la misma cara, pero con una apariencia corporal un poco diferente.

Así quedó una mujer después de utilizar la IA para parecerse a Shakira

En el primer video que publicó y con el que alcanzó millones de seguidores, la doble bailó al ritmo de “Waka waka”, una de las canciones más famosas de la artista latina. La tiktoker también habló sobre algunos asuntos privados de Shakira, como su separación de Gerard Piqué y la nueva relación de este con Clara Chía Martí. En una de esas grabaciones muestra su sonrisa mientras en el fondo se escucha la “Music Session 53″, que Shakira hizo junto con Bizarrap, y describe en el clip: “Clara-mente no hay nadie mejor que yo”.

LA NACION