escuchar

Adele se convirtió en una de las artistas más queridas y aclamadas por el público. La cantante británica celebró este fin de semana un show en Las Vegas, en Estados Unidos, y protagonizó un momento que se llevó el aplauso de todos sus fanáticos. La intérprete de “Rolling in the deep” frenó el recital que presentaba sobre el escenario al observar que un guardia de seguridad se acercó a uno de los asistentes y lo defendió: “¿Podés parar?”.

Este fin de semana, Adele protagonizó un recital en Caesars Palace, en Las Vegas. Mientras sus fanáticos disfrutaban de un show lleno de música, colores y emoción, un guardia de seguridad llamó la atención de uno de los asistentes y la artista británica detuvo la canción que interpretaba para conocer qué sucedió.

El usuario @juanp_lastra asistió al recital de una de sus artistas favoritas, por lo que se mostró muy eufórico mientras Adele interpretaba uno de sus temas, “Water Under The Bridgeha”. En un momento, un guardia de seguridad se acercó al fanático para pedirle que se calmara. “Pará un minuto”, le dijo el trabajador, a lo que el admirador respondió: “Estoy calmado”.

Adele frenó un concierto y arremetió contra un guardia de seguridad para defender a un fan

Al instante, Adele detuvo su propio recital y consultó por el suceso. “¿Qué le pasa a ese joven fan de ahí, al que molestan tanto desde que está de pie?”, expresó. Y siguió: “Sí vos, levantá la mano, el que tiene un palo en la mano. ¿Por qué lo molestas? ¿Podés dejarlo en paz, por favor? ¿Podés parar?”. En tanto, se escuchó el grito con un reclamo de una persona del público: “No nos dejan pararnos”.

Finalmente, tras las palabras de la cantante de “Love in the dark”, el guardia de seguridad se corrió de la fila de asientos y regresó a su puesto de trabajo. “No volverán a molestarte, cariño, disfrutá del espectáculo”, sentenció Adele. Y agregó, hacia su público: “Lo siento. Él está acá para divertirse. Todos ustedes están acá para divertirse. ¡Vamos de nuevo!”, dijo, previo a continuar su show.

El fanático le dedicó un mensaje de agradecimiento a Adele

El clip del momento se volvió viral a través de las redes sociales, donde los fanáticos de la cantante defendieron su actitud. “Toda una gran dama y artista”, apuntó uno. “Me decís que nadie puede gritar o emocionarse o te sacan”, señaló otra. “Yo estaría igual que ese chico”, advirtió un tercero.

En tanto, el protagonista del video compartió el momento en su perfil de TikTok y le dedicó un mensaje de agradecimiento a su artista favorita. “Adele, muchas gracias por esta noche impresionante y por defenderme para poder vivir tu recital como debe ser”, comenzó. Y continuó: “También lamento no poder responder a nada de lo que me preguntaste. Empezaste a hablarme y, literalmente, dejé de respirar. Planeé venir a este show durante más de un año y, finalmente, tuve la oportunidad de ver a la mujer más hermosa y gloriosa que tuvo esta tierra”.

El fan al que defendió Adele compartió un mensaje de agradecimiento para la cantante

“Todavía no puedo entender el hecho de que estaba en la misma habitación que Adele, canté cada canción con ella e incluso detuvo el espectáculo para defenderme”, prosiguió el joven. Y cerró: “No esperaba que todos en mi sección se enojaran conmigo por pasar el mejor momento de mi vida y querer levantarme y cantar con ella. Pero, honestamente, no me importó en absoluto lo que me dijeran, simplemente estaba asombrado. Ante la obra maestra que viví con mis propios ojos, no tuve tiempo para los que odian”.

LA NACION