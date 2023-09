escuchar

La historia de amor entre el argentino Santigao Leoz y la sueca Isa Fritzell trascendió cada uno de los videos que se viralizaron en TikTok y ahora la pareja espera a su primer bebé. En una de las últimas publicaciones, mostraron cómo fue la llegada de los padres de él y el regalo especial que llevaron con un claro guiño a uno de los clubes más representativos del país.

En la cuenta de TikTok @argensueco, la pareja conformada por el argentino Santiago y la sueca Isa, muestra su “argentinización” en el Viejo Continente a través de diferentes videos de humor. En una oportunidad, ella se viralizó luego de contestarle a Zlatan Ibrahimovic, quien en su momento había declarado contra los jugadores campeones del mundo en Qatar 2022. Y en otra ocasión también recibió muchas reproducciones al decir palabras o frases típicas del habla argentina o por su fanatismo por el Club Atlético Boca Juniors.

El regalo especial a la tiktoker sueca de parte de sus suegros argentinos

Santiago Leoz tenía 21 años cuando decidió dejar su Mar del Plata natal para emigrar a Suecia, puntualmente a la ciudad costera de Gotemburgo, donde hizo match con Iza a través de Tinder. Pero la relación llegó al siguiente nivel cuando ella aprendió palabras del lunfardo argentino a través de las comunidades nacionales en aquella ciudad. A partir de allí, ambos decidieron crear contenido al respecto y se llenaron de seguidores por sus divertidos videos.

El amor creció tanto que ahora están esperando a su primera hija y por ese motivo los papás de Santiago fueron a visitarlos.

La pareja de tiktokers hablan de sus clubes favoritos en la Argentina

A pocos días del clásico Boca Juniors-River Plate por la Liga de Fútbol Argentina, esta pareja recibió un regalo especial para el niño en camino. “Miren lo que me trajeron mis suegros”, introdujo en el video en el que muestra, además de diferentes vestimentas para la niña, un body con los colores azul y amarillo.

Él le preguntó cuál fue el regalo que más le gustó y ella, que ya tiene picardía argentina, respondió: “Este que dice ‘Soy de Boca como mi papá'”. Pero enseguida Santiago, hincha de River, la corrigió: “Este dice como mi abuelo, no mientas”.

En otro fragmento, el joven relató cómo fue el momento en el que volvió a ver a sus padres. “Me reencontré con mi papá y mi mamá después de dos años. Hubiese subido un video emocional de cómo fue mi reencuentro, pero menos ganas le puso el gordo cuando me abrazó. Solo me palmeó, mi mamá lloró y todo, pobrecita”, explicó.

Antes del partido del cuadro “xeneize” por las semifinales de la Copa Libertadores ante el Palmeiras, la pareja subió un video de cómo fue la historia de Santiago, el único hincha “millonario” en su familia. “Yo era chiquito y sí, hay un pasado mío que era de Boca. Me decían que tenía que ser de ese club, pero después me cambié y me hice de River porque siempre me gustó”, indicó.

Cabe señalar que por la diferencia horaria, la familia se tuvo que quedar despierta hasta las 2 de la mañana para ver el encuentro que, finalmente, terminó 0 a 0 y se definirá la próxima semana en San Pablo, Brasil. Los hinchas de Boca esperaban que el equipo haga dos goles, pero el único detractor quería que el visitante gane 2 a 0. Ninguno acertó el resultado, así que tendrán que esperar hasta la semana siguiente para saber cómo seguirá la historia.

