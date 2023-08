La tiktoker que se “intoxicó” con agua y terminó internada por seguir el reto viral “75 Hard”

escuchar

Una joven tiktoker tuvo que ser hospitalizada luego de que resultara intoxicada por beber mucha agua mientras intentaba completar el desafiante reto conocido como 75 Hard.

El mismo, popularizado en las redes sociales, es un desafío físico y mental que consiste en seguir un estricto régimen durante 75 días consecutivos. De acuerdo con el portal web Women’s Health, desde los exigentes desafíos de sentadillas hasta los muchos entrenamientos de moda que se puede encontrar en TikTok, parece que no hay límite de desafíos en los que las personas pueden participar.

Sin embargo, todo indica que el reto, con sus 6 reglas básicas, es el que entusiasma a todo el mundo en este momento. Aunque no es nada sencillo.

Entre sus reglas básicas se encuentran: seguir una única dieta, beber más de tres litros y medio de agua todos los días, no comer comidas trampa y no beber alcohol, llevar a cabo dos sesiones de 45 minutos de entrenamiento cada día, hacer una foto diaria del progreso y, por último pero no menos importante, leer 10 páginas de un libro de superación personal cada día.

¿Qué le pasó a la tiktoker que intentó hacer este reto y terminó hospitalizada?

La joven, identificada como Michelle Fairburn, de Estados Unidos, había decidido aceptar el desafío para demostrar su determinación y fuerza de voluntad. Sin embargo, la idea de completar las tareas del reto la llevó a un desenlace inesperado.

Sin saber que se pondría en riesgo, la joven decidió comenzar el curioso reto, pero, uno de los requisitos del juego, que es específicamente el de tomar un exceso de agua casi diariamente, hizo que su cuerpo sintiera molestias, hasta el punto de que terminara en el hospital.

“Creo que tengo intoxicación por agua”, contó Michelle en su perfil de TikTok. Ella había empezado con el fatídico desafío del influencer Andy Frisella para probar la “fortaleza mental”. Siendo así, solo pudo sostener el challenge poco más de dos semanas hasta que su cuerpo no resistió más. “Había perdido el apetito”, indicó la joven.

La joven estadounidense intentó documentar de manera detallada el día a día de desafiante proceso. Ella se sintió motivada a enfrentar la experiencia de consumir un galón de agua todos los días durante 75 días, con el propósito de fortalecer su mente y desintoxicar su cuerpo en ese período.

De acuerdo con la tiktoker, este nuevo hábito, hizo que fuera al baño repetidamente y además le causó falta de apetito, inconvenientes que la llevaron a buscar atención médica en el hospital.

Reflexionando sobre sus acciones, @michellefairburn compartió que decidió descansar un día y tratar de “escuchar a su cuerpo”. Sin embargo, lo que la detuvo fue el hecho de que si se saltaba un día del 75 hard, tendría que reiniciar todo el desafío desde cero.

“No quiero volver al primer día. Puedo esforzarme a través de los entrenamientos, puedo, solo haré entrenamientos lentos”, dijo Michelle, quien en una visita al médico se le diagnosticó un cambio: sufrió de una grave deficiencia de sodio por beber más de tres litros de agua por 24 horas durante 12 días continuos.

Siendo así, resulta que Michelle estaba haciendo exactamente lo contrario de lo que se recomienda en cuanto a la ingesta de agua, que es de aproximadamente 15 tazas para los hombres y 11 tazas para las mujeres. Ella tomó la cantidad excesiva de 16 tazas, pero su mayor error fue beber el líquido vital demasiado rápido.

La intoxicación de Michelle fue casi severa y debido a esto le advirtieron que se detuviera. “No sé, no sé qué fue. Pero dijeron que no bebiéramos tanta agua”, contó en su auto mientras reflexionaba sobre el tema.

El Tiempo (Colombia)