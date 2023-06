Mostró cómo es un típico desayuno en Suecia y se viralizó: “Mejor me tomo un vaso de agua”

escuchar

Una usuaria de TikTok se volvió viral esta semana tras un polémico video en el que mostró cómo es un típico desayuno en Suecia. Son múltiples las experiencias de los viajeros que mediante las redes sociales suelen enseñar a diario sus experiencias en otros países, en especial los estilos de vida y la gastronomía. Esto último fue el puntapié inicial de Estefanía por el que comenzó su relato acerca de los modos de comer en el país escandinavo.

Mostró cómo es un desayuno en Suecia y disgustó a sus seguidores

Estefanía es colombiana y se mudó a Suecia hace tiempo. Allí formó una familia con un local y dio a luz a una niña. Lo cierto es que la tiktoker reveló el lado B de vivir en Escandinavia, en especial, mediante la serie de algunos de sus videos, destacó las peculiaridades y diferencias con su cultura latina.

Uno de los videos que se viralizó a pocas horas de su publicación, fue el de su crítica al desayuno sueco. Una receta agreste y con poca motivación, por la cual Estefanía manifestó su disgusto. En un paso a paso, preparó algo típico de ese país y lo tituló: “Nada como un caldito de costilla y una arepita”. A continuación comenzó con sus indicaciones. En primer lugar, tomó una rodaja de pan cuadrada: “Un pan ahí, seco”, señaló y agregó un emoji de enojo.

En segundo lugar, le untó manteca y luego cortó una feta de queso con una mandolina y opinó: “Es el mejor invento sueco”. “Delicioso”, criticó Estefanía una vez que coronó aquella preparación con rodajas de pepino sobre el lácteo. “Me quedo con la changua”, concluyó, en referencia al caldo típico que se sirve en Colombia durante el desayuno.

El video de Estefanía acumuló más de dos millones de reproducciones y recibió una ola de comentarios por parte de los usuarios, quienes, por un lado, apoyaron la situación de la tiktoker y por otro le remarcaron que ese tipo de desayuno es muy saludable. “Mi novio es sueco y come exactamente lo mismo”; “Prefiero no desayunar”; “Mejor me desayuno un vaso con agua”; “Estuve en Finlandia hace algunos años y desayunaban lo mismo” y “¿Es pan o una lija?”, fueron algunas de las reacciones al respecto.

La tiktoker contó que ante la falta de empanadas en su desayuno, cocina sándwiches de quedo (Fuente: TikTok/@estefaniaensuecia)

Luego del famoso video, Estefanía compartió la preparación de diferentes platos colombianos y dejó en claro cuánto extraña la comida de su país, que en gran medida es diferente a la costumbre sueca. Si bien mostró cómo es un desayuno allí, se dejó entrever con un café y unas tostadas con queso derretido, algo que debió reemplazar a falta de los comestibles que también suelen consumirse en su nación antes de comenzar el día. “A falta de empanadas, preparamos un sandwich”, contó afligida.

De esta manera, la tiktoker dejó en evidencia que no todo es fácil a la hora de emigrar hacia otra región que es totalmente distinta al entorno de uno. A miles de kilómetros, en un territorio donde no se habla el castellano, advirtió a sus seguidores y a todos aquellos que planean instalarse en las tierras suecas, que la experiencia puede tener sus puntos a favor y en contra.

