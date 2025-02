Es viudo, decidió conocer a alguien por una app de citas y el resultado lo dejó perplejo

Cuando estás chateando con alguien en una aplicación de citas, ¿en qué momento mencionás que recientemente enviudaste y que aún estás de duelo por la pérdida de la madre de tus tres hijos? Este es solo uno de los muchos aprietos en los que se ha encontrado Geraint John desde que perdió a su esposa Deb por cáncer de páncreas hace dos años y medio.

Geraint, de 43 años, no había tenido una cita en 20 años y encontró la experiencia de las citas en línea “degradante pero divertida”. Una cita le tiró un trago en la cara. Otras se marcharon bruscamente en el momento en que mencionó que había enviudado recientemente. Otra comenzó a comunicarse con él tan incesantemente que dijo que, en un punto, pensó en pedir una orden judicial contra ella. “Pensé ‘Dios mío, [las citas] realmente cambiaron’”.

Una nueva vida

Deb murió en septiembre de 2022 a la edad de 43 años Geraint John

Geraint y Deb se conocieron en un concierto en 2005 y, apenas tres meses después, ella dejó su trabajo en Nottingham para mudarse a vivir con él a Cardiff. Se casaron al año siguiente, se mudaron a Londres y tuvieron tres hijos, actualmente de 17, 13 y 10 años de edad.

A Deb le diagnosticaron cáncer de páncreas en marzo de 2021 y murió en septiembre del año siguiente a la edad de 43 años. Geraint dijo que hubo una serie de hitos sombríos desde entonces. Uno de los primeros fue volver a casa y ver sus pertenencias (abrigos, zapatos, gafas) por toda la casa. Luego llegó el día, que describió como “muy muy difícil”, en el que selló toda su ropa al vacío y la guardó en el desván.

Unos seis meses después de su muerte, se dio cuenta de que lo que había comenzado como una avalancha de lasañas caseras suministradas por seres queridos finalmente se había agotado. “La gente simplemente da por sentado que estás bien y luego lo que pasa es que te quedás sentado solo en el sofá y nadie viene a visitarte y es un lugar bastante oscuro en el que estar”, dice. Fue en esa época cuando empezó a pensar en salir con alguien.

“Sigue adelante”

Gerain y Deb se casaron en 2006 Geraint John

Una conversación que había tenido con Deb en sus últimos días le dio ánimo cuando empezó. “Recuerdo que Deb me dijo, ‘oh, todo irá bien, sigue adelante’”. Pero, sus planes para tener citas recibieron una respuesta mixta de quienes lo rodeaban. “La gente decía ‘oh, es demasiado pronto’. O alguien decía ‘vos hacé lo que quieras’”, recuerda. “Mi familia pensó que era muy gracioso y ‘bien por ti’. Los niños lo encontraron muy gracioso”.

Abrió un perfil de citas en línea. “Me sentí tan estúpido por poner estas fotos mías allí. Creo que había una foto mía en topless en vacaciones”, añade riendo. “Entonces pensás, ‘Dios mío, ¿quién diablos va a querer tener una cita con un viudo de 42 años con tres hijos que sube y baja como un muñeco de Jack en una caja? Esto va a ser interesante”.

‘Las fechas literalmente desaparecen’

Geraint dijo que llevar a sus hijos de vacaciones había sido una distracción bienvenida Geraint John

Al poco tiempo, se encontró saliendo con varias mujeres por semana. “En algunos casos eran absolutamente encantadoras y en otros era literalmente como estar en una fiesta de té del Sombrerero Loco (de Alicia en el País de las Maravillas); un caos absoluto”. Experimentó con la mejor manera de comunicarles la noticia de su situación: en ocasiones les avisaba antes de la cita, otras se lo contaba en persona.

“A veces, la gente literalmente desaparecía en el baño tan pronto como les decía ‘soy viudo, mi esposa murió hace 18 meses’ o me decían ‘solo voy a buscar un trago’ y luego se iban a su casa”, dice. “Eso pasó como dos o tres veces, lo cual fue muy gracioso. Desaparecían literalmente”. Luego estuvo la vez en que una de sus citas intentó besarlo, él se negó y se desató el infierno. “Básicamente, empezó a gritarme y vociferarme delante de todos, de hecho se abalanzó sobre mí y el portero tuvo que intervenir. Luego me hizo un gesto con la mano universalmente reconocido y se fue intempestivamente”.

Geraint recuerda que una mujer comenzó a comunicarse con él sin cesar desde diferentes cuentas de redes sociales y lo llamó desde diferentes números. En una cita, se encontró empapado en vino. “Puse una excusa para irme y ella dijo ‘acabÁs de perder mi tiempo’ y simplemente me arrojó una bebida por todo el cuerpo”. “El vino blanco me goteaba por toda mi cara galesa”.

También tuvo citas con algunas “personas realmente encantadoras” que también estaban de duelo por su pareja. “Pero, por supuesto, eso no iba a funcionar. Era demasiado”.

“Estoy saliendo con una buena persona”

Los hijos de Geraint han acompañado a su padre en todo este proceso Geraint John

Hace poco más de seis meses, Geraint conoció a alguien. No fue a través de un sitio de citas y ya sabían el uno del otro. “Ella estaba al tanto de mi situación y me ayudó muchísimo en el sentido de que me entiende”, reconoce. Estuvieron de vacaciones con ella y sus hijos y tienen otro viaje planeado. Cuenta que tanto sus hijos como su familia en general están felices por él. “Los padres de Deb son fantásticos y me apoyaron mucho y nos llevamos muy bien... nos enviamos mensajes de texto y ellos vienen y hemos pasado por esto juntos. “Saben que estoy con alguien que es una buena persona”.

Pero, ¿cómo se puede afrontar una nueva relación y al mismo tiempo el duelo por la pérdida de una esposa? “Es muy, muy duro”, admite. Geraint reconoce que, recientemente, en el que habría sido el cumpleaños de Deb, “se le fue la cabeza por completo”. “Fui una persona difícil con la cual estar. Pero creo que ya superamos los momentos más difíciles”.

Duelo continuo

Geraint y Deb tuvieron tres hijos juntos Geraint John

Geraint indica que ya aceptó que Deb no va a volver y que estaba aprendiendo a vivir con su dolor. “Pero, hubo momentos en los que confundí a mujeres con ella en la calle porque llevaban el mismo abrigo”. Cree que su pérdida lo convirtió en una persona más iracunda, muy ansiosa, pero al mismo tiempo más empática consigo mismo.

“Existe toda esta tontería de que (el dolor) desaparece después de dos años. Odio cuando la gente dice eso. De hecho, nunca se va a ir, así que no escuchen esas tonterías”, recomienda. En el cumpleaños de Deb, él y sus tres hijos salen a cenar, pero reservan una mesa para cinco personas. “Cuando me preguntan ‘¿llegará la quinta persona?’, siempre digo ‘parece que llegará tarde’”. Él trata de evitar el Día de la Madre, pero en el aniversario de su muerte organiza un evento conmemorativo todos los años.

La foto de Deb lo mira desde su heladera y desde la casa, y a menudo pasa tiempo sentado en su banco conmemorativo cuando quiere tiempo para reflexionar. Las redes sociales fueron una salida para su dolor y continúa compartiendo su experiencia con la esperanza de que pueda ayudar a otras personas que estén pasando por algo similar. “Cuando ella se estaba muriendo, le dije ‘nadie te olvidará nunca’”. “De alguna manera, hice de eso mi misión”, concluye.

El consejo de Geraint para quienes enfrentan la muerte de su pareja

Si podés, antes de que la persona muera, creá una guía para la vida sin ella, que incluya cosas prácticas como, por ejemplo, ¿cuándo se sacan los contenedores de basura? ¿Cuándo pongo las sábanas de invierno en la cama?

Pedí apoyo a tus amigos cercanos durante los momentos difíciles, como a la hora de guardar las pertenencias de un ser querido.

Tené una palabra clave con tus amigos cercanos que indique que necesitás ayuda rápidamente.

No olvides el cuidado personal: seguí haciendo ejercicio y controlá la cantidad de alcohol que consumís.

Seguí hablando de la persona que perdiste y compartí tu dolor con los demás

El consejo de Geraint para quienes tienen una relación con alguien que está de duelo por su pareja

La comunicación es clave, tené un diálogo abierto.

No engañés a nadie: son personas vulnerables.

Aprendé sobre el duelo: él recomienda la serie After Life de Ricky Gervais en Netflix y el podcast A Living Loss de Julia Samuel

de Ricky Gervais en Netflix y el podcast de Julia Samuel Tratá a la persona que está de duelo como te gustaría que te trataran a vos si estuvieras en esa situación.

Sé siempre respetuoso con la persona que ya no está.

*Por Nicola Bryan

Por BBC Mundo

BBC Mundo

Temas Historias para conocer