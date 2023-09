escuchar

La inteligencia artificial tomó gran preponderancia en las actividades diarias de los seres humanos y, gracias al desarrollo de muchas aplicaciones, se convirtió en una herramienta a la que se le pueden hacer muchas preguntas y que no deja de sorprender con sus respuestas. En este caso, un usuario indagó en torno a la música argentina y sus cantantes más populares.

Le preguntaron al Chat GPT cuáles son los mejores cantantes argentinos de toda la historia y realizó una lista con los más relevantes de la historia y también de la actualidad. La respuesta de la famosa herramienta de inteligencia artificial:

Carlos Gardel : es considerado el padre del tango, su música y estilo han influenciado generaciones de músicos argentinos y latinoamericanos.

: es considerado el padre del tango, su música y estilo han influenciado generaciones de músicos argentinos y latinoamericanos. Astor Piazzolla : revolucionó el tango al incorporar elementos de jazz y música clásica, creando un estilo único y distintivo.

: revolucionó el tango al incorporar elementos de jazz y música clásica, creando un estilo único y distintivo. Mercedes Sosa: cantante y activista, la “Negra” representó la lucha por los derechos humanos y la justicia social. Para muchos es la voz de nuestro país.

Mercedes Sosa es considerada la voz de la Argentina.

Gustavo Cerati: fue uno de los músicos más influyentes en la escena del rock latinoamericano. Líder de Soda Stereo, creó un estilo dentro del rock que hasta el día de hoy sigue influenciando bandas.

Charly García: músico y compositor cuyas canciones han sido un reflejo de la sociedad argentina y su cultura. Uno de los padres del rock nacional, su estilo innovador y experimental ha sido una influencia para muchos músicos.

Aún así, la herramienta no escatimó y también decidió hacer un paréntesis para mencionar a algunos de los mayores referentes locales de la música actual.

Los cantantes más relevantes de la música actual:

Lali: cantante, actriz y compositora argentina que ha lanzado varios álbumes y sencillos que han sido muy populares en Argentina. Ha ganado varios premios importantes y f reconocida por su estilo musical y su talento.

Lali Espósito es una referente de la nueva generación de músicos. (Fuente: Instagram/@lali)

Abel Pintos: cantante y compositor argentino de música folclórica y pop. Con más de 20 años de carrera, ha lanzado varios álbumes y ha realizado giras en todo el mundo. Su música es conocida por su poesía y su habilidad para combinar el folclore tradicional con estilos más modernos.

Paulo Londra: es un rapero y cantante argentino que ha sido uno de los artistas más exitosos en la música latina en la última década. Después de publicar varios sencillos en YouTube que se hicieron populares rápidamente, firmó con una discográfica importante y ha lanzado varios éxitos de ventas.

Usa la inteligencia artificial para parecerse a Shakira y es furor en redes sociales

La usuaria @shakira_ia usa su cuenta para publicar algunos clips en los que imita a la originaria de Barranquilla. Hasta el momento, suma nueve videos en los que emula los movimientos de cadera y los bailes característicos de la estrella latina. La ilusión visual la logró a través de la inteligencia artificial, una herramienta que le permite editar su cara para darle un efecto parecido al de la cantante.

Así, la tiktoker es una más de los que evidencia cómo la tecnología avanza, además de que no solo tiene fines científicos, sino también de entretenimiento. “Cuenta de parodia, no real, creada con IA”, describe el perfil en la red social. En el primer video que publicó se observa que baila al ritmo de “Waka waka”, una de las canciones más famosas de la artista latina. En otros, la tiktoker también habla sobre algunos asuntos privados de Shakira, como su reciente separación de Gerard Piqué y la nueva relación de este con Clara Chía Martí. En una de esas grabaciones muestra su sonrisa mientras en el fondo se escucha la “Music Session 53″, que Shakira hizo junto con Bizarrap, y describe: “Clara-mente no hay nadie mejor que yo”.

Así quedó una mujer después de utilizar la IA para parecerse a Shakira

A su vez, la mujer bromea sobre cómo sería volver a escuchar a la estrella colombiana en otro sencillo junto al productor musical argentino. “Cuando Bizarrap me llama para hacer otra sesión”, se lee en el clip mientras ella baila emocionada. Para hacer montajes como el que la tiktoker realizó con el rostro de Shakira, solo se tiene que entrar a una de las múltiples aplicaciones de inteligencia artificial, que cada vez cobran mayor auge y relevancia. Hay diversas plataformas en las que se puede experimentar, algunas son de uso gratuito.

