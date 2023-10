escuchar

Hay historias de la vida real que superan la ficción de las películas o a veces son tan sorprendentes que las inspiran. En esta ocasión, se dio conocer el caso de un abogado “falso” de Kenia que, según informes, ganó 26 juicios a pensar de no tener formación jurídica.

Según la BBC, el hombre era un “enmascarado” que había robado la identidad de un verdadero abogado llamado Brian Mwenda Ntwiga. El nombre del presunto impostor, según la Sociedad de Abogados de Kenia (LSK), es Brian Mwenda Njagi.

Esta noticia se dio a conocer después de que la sucursal de LSK en Nairobi advirtiera al público sobre Najagi. En un publicación en la plataforma X, la empresa mencionó: “La sucursal desea notificar a todos los miembros de la sociedad y del público que Brian Mwenda Njagi no es un abogado del Tribunal Superior de Kenia. En los registros de la sociedad, tampoco es miembro de la Rama”.

Brian Mwenda Njagi X Twitter

La firma de abogados comentó que el impostor pudo acceder de manera delictiva a su portal web, idéntico una cuenta con un nombre parecido al suyo, luego alteró algunos detalles como la dirección de correo electrónico asociada a la cuenta y cambió las fotos por las suyas.

LSK fue informado de esta situación en septiembre, cuando Ntwiga se contactó con ellos por qué no podía acceder a su cuenta en el portal. “Nos comunicamos con el abogado Brian Mwenda Ntwiga, quien confirmó que no había solicitado un certificado de práctica desde su admisión, ya que había estado trabajando en la Oficina del Fiscal General y no requería un certificado de práctica”, mencionaron en un comunicado.

Asimismo, agregaron: “No fue hasta septiembre de 2023, cuando intentó iniciar sesión en el sistema y activar su perfil con la intención de solicitar su Certificado de práctica, que se dio cuenta de que no podía acceder a su portal LSK”.

Si bien este caso causó indignación, especialmente entre los funcionarios judiciales, otros consideraron impresionante al “falso abogado”. Incluso, La Organización Central de Sindicatos de Kenia (COTU) le comentó a la BBC que él era una “mente joven brillante” que logró triunfar “sin las calificaciones tradicionales”.

El falso abogado keniano Brian Mwenda Njagi fue acusado de robar la identidad de un abogado llamado Brian Mwenda Ntwiga

Pese a que su caso todavía no fue juzgado, la narrativa de su historia hizo que la opinión pública se posicione mayoritariamente del lado del falso abogado. Además, los medios locales aseguran que hay un magnate keniano está dispuesto a pagar su fianza, ya que quedó cautivado con la historia del joven de 28 años.