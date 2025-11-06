Fruta D’Oro: el nuevo sabor que promete ser furor en la Noche de las Heladerías 2025

La Ciudad de Buenos Aires se prepara para una de las celebraciones más esperadas del año: La Noche de las Heladerías, que llega con una nueva edición el próximo jueves 13 de noviembre con más de 500 locales adheridos en todo el país. Este evento forma parte de la tradicional Semana del Helado Artesanal, que se desarrollará del 10 al 16 de noviembre, y donde se ofrecen distintas actividades y promociones para los amantes del helado. En esta ocasión, la propuesta se vuelve aún más especial, ya que la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (AFADHYA) presentará un nuevo sabor innovador, creado para conquistar los paladares y convertirse en la gran novedad de esta edición.

El nuevo gusto lleva el nombre Fruta D’Oro, y desde la organización lo describen como una propuesta “frutal, súper fresca e innovadora”. Se trata de un helado al agua que combina mango y banana, con delicadas lajas de chocolate blanco y ralladura de lima, una mezcla que promete conquistar a quienes busquen algo distinto. Este gusto fue elegido tras la última edición de la Coppa D’Oro del Helado Artesanal, competencia nacional en la que maestros heladeros de distintas provincias presentaron sus mejores creaciones para definir cuál representaría la esencia del helado artesanal argentino en esta edición especial.

Fruta D’Oro: el nuevo sabor argentino que dará que hablar en la Noche de las Heladerías (Foto: Instagram @heladerosartesanales)

El presidente de AFADHYA, Maximiliano Maccarrone, expresó su entusiasmo por el lanzamiento y afirmó: “Es un sabor con el que esperamos llegar a todos y cada uno de los rincones de nuestro país, de la mano de los maestros heladeros argentinos”. Además, destacó el trabajo y la dedicación que hay detrás de esta creación, fruto de la colaboración entre expertos del sector.

El nuevo gusto combina mango, banana, lajas de chocolate blanco y ralladura de lima (Foto: Instagram @heladerosartesanales)

Según explicó Maccarrone, cada año, en el marco de la Semana del Auténtico Helado Artesanal, el objetivo es sorprender al público con propuestas innovadoras que conquisten los paladares más exigentes. En esta ocasión, el nuevo sabor Fruta D’Oro fue desarrollado junto a los maestros heladeros de AFADHYA en los laboratorios de la Escuela Latinoamericana del Helado Artesanal, recientemente inaugurada, consolidando así un proyecto que celebra tanto la creatividad como la excelencia del helado argentino.

La Noche de las Heladerías 2025: fecha, descuentos y actividades

En el marco de la Semana del Helado Artesanal, el evento más esperado será la nueva edición de La Noche de las Heladerías, que tendrá lugar el próximo jueves 13 de noviembre. Desde las 19 h, más de 500 locales de todo el país se sumarán a la celebración y ofrecerán una promoción especial de 2x1 en la compra de un cuarto kilo de helado, para invitar así a las personas a disfrutar de los sabores más tradicionales y las nuevas creaciones.

Quienes deseen participar podrán consultar el mapa con las heladerías adheridas a través del sitio web oficial del evento. Además de las promociones, la semana contará con shows en vivo y actividades solidarias, entre ellas donaciones y acciones a beneficio de instituciones como la Fundación Natalí Flexer, Casa Garrahan, el Comedor “Los Piletones” y la Casa del Teatro, reforzando el espíritu comunitario que caracteriza a esta iniciativa.