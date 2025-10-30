Noche de las Heladerías: cuándo es y cómo aprovechar las promociones

La Noche de las Heladerías, uno de los eventos gastronómicos más esperados del año, regresa en su 9° edición para deleitar a los amantes del helado artesanal en toda la Argentina con promociones y descuentos especiales. Esta celebración, que se enmarca en la 41° Semana del Helado Artesanal (del 10 al 16 de noviembre), promete sorpresas, la presentación de un nuevo sabor y valiosas acciones solidarias.

Organizado por la Asociación de Fabricantes Artesanales de Helados y Afines (Afadhaya) bajo el lema “El futuro es artesanal”, el evento busca poner en valor la creatividad, la autenticidad y la conexión humana. Se trata de una pasión nacional, ya que el consumo promedio anual de helado en el país es de 7,3 kg por persona, cifra que asciende a 10 kg en temporada alta, según datos de Afadhaya.

La Noche de las Heladerías se hace el 13 de noviembre (Foto: AFADHYA)

¿Cuándo es la Noche de las Heladerías 2025?

La 9° edición de la Noche de las Heladerías tendrá lugar el jueves 13 de noviembre a partir de las 19. Esta fecha especial forma parte de la Semana del Helado Artesanal, que ofrece diversas actividades y experiencias relacionadas con el postre favorito de muchos argentinos entre el 10 y el 16 de noviembre.

¿Cómo aprovechar los descuentos y promociones de la Noche de las Heladerías?

La principal atracción será la promoción 2x1 en cuarto kilo de helado artesanal. Esto implica que, al comprar un cuarto de kilo, el consumidor recibirá otro cuarto de kilo de regalo. El beneficio es válido exclusivamente durante la noche del 13 de noviembre, a partir de las 19 horas, en los locales adheridos en todo el país.

La Noche de las Heladerías Afadhya

¿Cuántas heladerías participan?

Más de 500 heladerías artesanales, tanto grandes cadenas como establecimientos independientes de distintas provincias, se sumarán al evento. Para facilitar la búsqueda, Afadhaya publicará un “Mapa del Sabor” en su sitio web oficial, donde se detallará el listado completo de direcciones de los participantes por provincia y localidad.

¿Cuál es el sabor nuevo de este año?

Sí, como cada edición, AFADHYA presentará un sabor inédito: Fruta D’ Oro. Este helado al agua es una combinación de mango, banana, lajas de chocolate blanco y ralladura de lima, descrito como “frutal, súper fresco e innovador”. Su creación surgió de la última edición de la Coppa D’Oro del Helado Artesanal, un certamen que promueve la creatividad de los maestros heladeros.

El nuevo sabor de helado con que se van a encontrar los asistentes (Foto: AFADHYA)

¿Qué iniciativas solidarias habrá en la Noche de las Heladerías?

El evento también incluirá un importante costado solidario. Durante la Semana del Helado Artesanal, se realizarán donaciones y acciones a beneficio de reconocidas entidades sociales. Entre las fundaciones que recibirán apoyo se encuentran Natalí Flexer, Casa Garrahan, el Comedor “Los Piletones” y la Casa del Teatro.

¿Cuáles son los sabores de helado más populares en la Argentina?

El helado de dulce de leche en distintas versiones domina la lista de los gustos más pedidos en la Argentina

Según datos de AFADHYA a partir de una encuesta que realizó en 2025, los gustos más pedidos en nuestro país son:

Dulce de leche granizado.

Chocolate con almendras.

Frutilla a la crema.

Pistacho.

Sambayón.

Banana split.

Dulce de leche.

Súper dulce de leche

Limón.

Americana.

Esta variedad refleja la riqueza del helado artesanal argentino.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA