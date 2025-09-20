Fue a la playa, le empezó a doler la cabeza y le sacaron un cangrejo de la oreja

Un niño mexicano se vio obligado a recibir atención médica tras un inusual incidente en la playa, cuando un cangrejo se metió en su oído. El momento fue grabado por su madre, la influencer y diseñadora de moda Kitzia Mitre, y compartido en sus redes sociales, donde el video alcanzó una gran repercusión.

Pedro, un niño que había pasado un día en la playa con su familia, comenzó a quejarse de molestias poco después de regresar del mar. El pequeño señaló que sentía algo moviéndose dentro de su oído, lo que provocó la preocupación de su madre. Inmediatamente, Kitzia Mitre, quien cuenta con 591.000 seguidores en TikTok, lo llevó a un centro de salud cercano para que un médico evaluara su situación.

Al llegar al lugar, los médicos confirmaron que lo que le causaba las molestias no era un simple objeto extraño, sino un cangrejo vivo que se había introducido en su oído. Esta revelación dejó atónita a la madre, quien documentó el proceso de extracción del animal. El video, publicado el 7 de septiembre, mostró el momento exacto en que un profesional de la salud retira al cangrejo del oído de Pedro. En la grabación, el niño, visiblemente asustado, pregunta “¿Me voy a quedar ciego?”, mientras su madre lo tranquiliza. En la toma, se observa al cangrejo caminar sobre la camilla tras ser extraído.

Así era extirpado el cangrejo de la oreja de un niño

El video alcanzó más de 22 millones de visualizaciones en plataformas como TikTok, convirtiéndose en un fenómeno viral que sorprendió a los usuarios de redes sociales. La publicación desató una ola de reacciones entre los usuarios, quienes compartieron sus propias experiencias relacionadas con incidentes extraños en los oídos. “Una vez se me metió una cucaracha en el oído; fue horrible. Se siente moverse; es muy doloroso e incómodo”, comentó uno.

Por su parte, Kitzia Mitre, quien también dirige un canal de viajes en YouTube, expresó su sorpresa: “Un nuevo miedo se desató… un cangrejo se metió en la oreja de Pedro… es muy poco probable que algo así sucediera, pero sucedió”. También aprovechó la oportunidad para hacer una broma: “Ningún cangrejo resultó herido durante la realización de este vídeo”.

El pequeño cangrejo fue sacado de la oreja del menor y fotografiado en el sanatorio privado (Foto: Redes Sociales)

Aunque el incidente fue aterrador para Pedro, todo quedó en una anécdota curiosa que no pasó a mayores. Sin embargo, tanto el niño como su madre estarán marcados por este raro suceso, que todavía es tema de conversación en las redes sociales.

Por Elim Johana Alonso Dorado