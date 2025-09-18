Qué significa “Per aspera ad astra”, la frase filosófica romana que inspira a superar las dificultades de la vida

Muchas expresiones provenientes de la antigua Roma siguen vigentes en la actualidad. Mientras algunas se hicieron muy populares, otras fueron menos conocidas, como “Imperare sibi maximum imperium est”. Entre estas frases que generan curiosidad, una de las que más se destacan es “Per aspera ad astra”, cuyo significado todavía despierta dudas en muchas personas.

La expresión “Per aspera ad astra”, que significa “a las estrellas a través de las dificultades”, tiene sus raíces en la filosofía y literatura de la antigua Roma. Desde entonces, fue interpretada como un recordatorio de que todo logro verdaderamente valioso requiere atravesar obstáculos y desafíos. Es una metáfora de la vida: las “estrellas” son las metas personales, profesionales o espirituales, y el camino lleno de pruebas son las “aspera”.

Era un lema frecuente en contextos militares romanos, porque motivaba a los soldados a enfrentar batallas con valor (Foto de carácter ilustrativa: Freepik)

En la época romana, era un lema frecuente en contextos militares y políticos, donde servía para alentar tanto a soldados como a líderes a enfrentar la adversidad con valentía y disciplina. También fue utilizada en discursos filosóficos y poéticos como metáfora de la lucha del ser humano por alcanzar la gloria, el conocimiento o la inmortalidad. Con el paso del tiempo, la frase se difundió en la literatura medieval y renacentista, convirtiéndose en símbolo de superación personal y aspiración a ideales superiores.

En la actualidad, conserva un lugar destacado como fuente de inspiración. Instituciones como la NASA y diversas fuerzas aéreas la incorporaron en sus emblemas y lemas oficiales, ya que subrayan la conexión entre esfuerzo, sacrificio y conquista de nuevos horizontes. Al mismo tiempo, aparece en la cultura popular —desde novelas y películas hasta canciones— como un mensaje universal de motivación y resiliencia.

Es una metáfora de la vida: las “estrellas” son las metas personales, profesionales o espirituales, y el camino lleno de pruebas son las “aspera” (Foto de carácter ilustrativa: Freepik)

Más allá de su contexto histórico, “Per aspera ad astra” mantiene una vigencia inquebrantable: nos recuerda que el camino hacia nuestras metas más elevadas está inevitablemente lleno de pruebas, pero que es precisamente al superarlas cuando se alcanza la plenitud y los logros más trascendentes.

Así, la frase se convierte en un recordatorio de que el éxito y la realización no son frutos de la suerte, sino el resultado de esfuerzo sostenido, resiliencia y compromiso con objetivos superiores, y que solo quienes puedan superar las pruebas del camino pueden aspirar a un destino verdaderamente glorioso.

Otras frases provenientes de la antigua Roma

Existen muchísimas frases célebres que todavía hoy se usan o inspiran:

Alea iacta est – La suerte está echada.

– La suerte está echada. Veni, vidi, vici – Vine, vi, vencí.

– Vine, vi, vencí. Carpe diem – Aprovechá el día.

– Aprovechá el día. Memento mori – Recordá que morirás.

– Recordá que morirás. Panem et circenses – Pan y circo.

– Pan y circo. Si vis pacem, para bellum – Si querés la paz, prepárate para la guerra.

– Si querés la paz, prepárate para la guerra. Mens sana in corpore sano – Mente sana en cuerpo sano.

– Mente sana en cuerpo sano. Amor vincit omnia – El amor lo vence todo.

– El amor lo vence todo. Divide et impera – Divide y vencerás.

– Divide y vencerás. Imperare sibi maximum imperium est – Gobernarse a sí mismo es el mayor poder.