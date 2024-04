Fueron de campamento, sintieron un ruido mientras dormían y lo que vieron los estremeció: “Nunca más”

Escuchar

Mediante las redes sociales circulan todo tipo de contenidos, entre ellos, historias de vida o situaciones desopilantes que le ocurren a algunas personas, las cuales suelen ser las favoritas. En esta oportunidad, se dio a conocer un estremecedor video de lo que vio un joven mientras estaba de campamento; las imágenes causaron furor y todo tipo de reacciones.

El momento se dio cuando un joven decidió alejarse un poco de la rutina y sumergirse en la naturaleza, teniendo su propia experiencia acampando en medio de la selva. Lo que parecía ser un viaje para relajarse terminó por convertirse en una pesadilla, ya que, durante la noche escuchó un extraño ruido en la carpa, se despertó y lo que vio lo dejó sin palabras.

El joven estaba acampando en Australia

Para saber con precisión lo que estaba pasando, usó una linterna y alumbró hacia un extremo de la tienda de campaña, momento en que vio cómo una tarántula gigante se desplazaba por encima de la misma del lado de afuera. “Nunca más hago camping”, escribió el influencer junto al video y un emoji de una carita llorando.

Las reacciones de los usuarios al video viral

Como era de esperarse, el clip no pasó desapercibido en las redes sociales y generó un sinfín de reacciones por parte de los internautas, que se manifestaron anonadados por la secuencia digna de una película de terror.

“Me quedo a vivir dentro de la carpa”; “La araña más pequeña de Australia”; “Veo eso en vivo y sabés el infarto que me agarra”; “Me suicido ahí mismo de la manera más dolorosa”; “Yo no duermo más en el bosque”; “Me voy de la Tierra”; “No puede ser real”; “En Australia pasan esas cosas con los bichos, que zarpado si es en otro lado”; “Se me fueron las ganas de querer acampar” y “Cuenta la leyenda que todavía no salió de la carpa jaja”, fueron algunas de las reacciones más destacadas por parte de los internautas.

Cabe destacar que esto sucedió en Australia, donde algunas especies de arañas pueden llegar a ser bastante más impactantes en comparación con las que se encuentran en otras partes del mundo. Por ejemplo, la araña de la tela de embudo australiana y la araña cangrejo gigante son conocidas por su tamaño relativamente grande y están muy presentes en esa zona. De todas formas, es importante tener en cuenta que la mayoría de estas especies en el país oceánico no representan un peligro significativo para los humanos y son generalmente inofensivas si no se las molesta.

Quiso grabar la lluvia a través de su ventana y captó algo terrorífico

Recientemente, se dio otra situación escalofriante por medio de las redes sociales, pero esta vez en Buenos Aires, durante el pasado temporal que asechó la ciudad. En esa oportunidad, una joven filmó el momento exacto en que un grupo de murciélagos intentaban entrar por la ventana. Aparentemente, buscaban resguardarse de las fuertes lluvias.

El video, difundido a través de la cuenta de Instagram @lapatoniki, se propagó rápidamente en la plataforma, dejando a todos los espectadores sorprendidos por la situación impactante. Por su parte, la usuaria que compartió el clip comentó con humor: “Lo que faltaba en el edificio”.

LA NACION