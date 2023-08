escuchar

El lunes un nuevo reality con un ya conocido formato desembarcó en la pantalla de Telefe. Con la conducción de Lizy Tagliani empezó Got Talent Argentina y distintos artistas del país ya le demostraron a al jurado sus destrezas en todo tipo de disciplinas: imitación, danza y canto, entre otras. En la emisión del jueves, una de las que se destacó considerablemente fue Valeria, una contorsionista que tiene una habilidad bastante particular: hace arquería con los pies. Su número dejó boquiabiertos a Florencia Peña, Emir Abdul, La Joaqui y Abel Pintos y el público estalló en aplausos.

“Vengo a dar todo”, dijo Valeria Altmark, oriunda de Ciudadela y quien se dedica al contorsionismo desde hace 15 años. Tras intercambiar unas breves palabras con Lizy Tagliani, caminó hasta el centro del escenario vestido con un elaborado traje en distintos tonos de marrón, con plumas, al estilo vikingo.

“Soy contorsionista y hago arquería con los pies”, les dijo a los jurados y acto seguido comenzó a sonar una versión del tema “Survivor” para dar inicio a la rutina que preparó.

La cotorcinista que desulmbró al jurado haciendo arquería con los pies

En los segundos siguientes hizo contorsionismo, se paró sobre la cabeza y demostró sus habilidades. Pero, la frutilla del postre llegó al final. Se apoyó sobre los antebrazos en una pequeña tarima, agarró el arco y la flecha con los pies, bajó las piernas hasta formar un ángulo de 90 grados y las ubicó justo en frente del blanco. Esta posición generó varias sensaciones, desde tensión hasta nerviosismo y el jurado se mostró expectante y ansioso por conocer el desenlace.

Con un pie en el arco y el otro en la flecha, disparó y dio en el blanco y finalizó su performance con aplausos de pie.

“Si haces eso con los pies, no quiero imaginarme con las manos”, sostuvo La Joaqui. “Esa es una buena manera de pinchar un globo”, acotó divertida Flor Peña. En tanto, Abel Pintos fue el primero en darle su devolución a la participante y si bien la felicitó, le hizo un par de marcaciones de cara a una próxima instancia.

La contorsionista que sorprendió con sus habilidades en Got Talent Argentina (Foto: Captura Twitter @gottalentarg)

“Es evidente que hay un trabajo enorme detrás de esto y mucha dedicación. Sinceramente, me pasó que en el tiempo que tenemos para ver una performance se me hizo un poco larga toda la intro. El resultado final valió la pena. Digo esto porque es evidente que con tus habilidades creas un espectáculo. Te estoy sugiriendo más que nada una revisión de dinámica que de otra cosa. Pero te felicito, porque sobre todo el final, pero en general, es todo muy impresionante”, expresó el cantante.

En tanto, Peña destacó su talento y le dijo: “Haces algo novedoso, nos quedamos los cuatro muy ‘sorpresa’ con lo que habías hecho, creo que es único. Con esos tres elementos, yo trabajaría más, como dijo Abel, en la producción del show”. En este sentido, agregó: “Te tomaste el tiempo para mostrarnos lo que hacés con el cuerpo, el final fue maravilloso, pero con todo ese combo que sos, que sos genial, haría algo más contundente porque tenés con qué”.

Por su parte, La Joaqui hizo foco en la originalidad de su talento y de su performance y le dijo que era una “distinta”. El jurado votó y por unanimidad decidió que Valeria pasara a la siguiente instancia. Pero, eso no fue todo, porque su presentación tuvo un bonus track protagonizado por Lizy Tagliani.

Lizy Tagliani quiso hacer un truco en Got Talent Argentina y el resultado no fue el esperado

La conductora apareció sobre el escenario con un globo para mostrar sus habilidades. Retiró la flecha del tablero e hizo un rol hacia atrás en el piso, sorprendiendo a todos. Pero, no terminó ahí: se sentó sobre la tarima e intentó realizar el mismo movimiento por segunda vez, aunque no salió de la mejor manera y se cayó al piso. No obstante, estaba dispuesta a finalizar el número: agarró el arco y la flecha con los pies y con un poco de ayuda de la contorsionista, que sujetaba el globo, finalizó la actuación.

Valeria se retiró del escenario, se escuchó el estallido del globo y la conductora, como toda una estrella, terminó con una pose final en el piso.