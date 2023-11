El Chato Prada apuntó contra Flor Vigna por sus dichos sobre Lourdes Sánchez

escuchar

El enfrentamiento de Lourdes Sánchez y Flor Vigna pareciera no tener fin. Luego de que la pareja de Luciano Castro acusara a su compañera de tener “muchos affaires”, las bailarinas tuvieron un fuerte cruce este jueves en los pasillos del Bailando 2023 (América). Pero eso no fue todo, en las últimas horas, el Chato Prada se subió al ring y apuntó contra la cantante.

“Lo agarramos en caliente”, anticipó Ángel de Brito segundos antes de poner la nota al aire en la que el productor no se guardó nada y efectivamente así fue. “Tenso ayer”, le dijo el cronista de LAM (América) cuando lo vio y el Chato Prada le comentó: “Desubicada. Habla del tiempo de ñaupa. Desubicada y feo”.

Lourdes Sánchez se cruzó en los pasillos de El Bailando a Flor Vigna y la conversación no fue para nada amigable captura TV

Enojado con Vigna, también aprovechó la presencia de las cámaras para aclarar cómo está su vínculo hoy con la madre de su hijo Valentín, de siete años. “Aparte quiero que sepan que con Lourdes estamos súper bien. Si intentó desestabilizar algo, es algo feo. Es algo vintage”, mencionó y agregó: “Fue raro. Pero está todo bien. Lo que digo yo como tipo es que es algo feo. Me sorprendió Flor”.

Sin miedo a nada, Prada desafió a la participante del certamen: “Y si habla, que hable bien y que diga todo lo que tenga que decir”, cerró.

Las palabras del Chato fueron después de que el cronista se cruzara con las protagonistas del escándalo en las inmediaciones del canal y se dijeran de todo. “Sucedió lo que justo dijimos que iba a pasar”, expresó Vigna cuando vio al periodista junto a Lourdes y le dio un beso en la mejilla. Acto seguido, el periodista hizo hincapié en el enojo de la mujer del Chato Prada porque Flor “se había metido con su familia”. Al escucharlo, la artista miró a su compañera y le dijo: “No, no. Vos te metiste conmigo como tres veces, yo traté de no meterme nunca y nunca hablé de tu familia, pero dejémoslo así, no quiere hablar pobrecita”, y preguntó: “¿Por qué no podemos hablar nosotras solas?”.

En ese sentido, Sánchez le comentó a Vigna que no quería hablar a solas y la novia de Luciano Castro redobló la apuesta: “Me buscaste mucho a mí, Lu. Antes del Bailando me metiste en un quilombo”. Sin entender, Lourdes arremetió: “¿Te metí en un quilombo? Creo que tenés un problema de comprensión. Dejá de mentir y sacate la careta”.

Pese al intento de Vigna por abandonar el móvil y a la negativa de Sánchez para hablar a solas, terminada la entrevistada, ambas aceptaron y pudieron dialogar en uno de los camarines, conversación de la que aún no trascendieron detalles.

Cabe recordar que el enfrentamiento ocurrió en la gala del miércoles, cuando Ángel de Brito le recordó a Flor Vigna que Lourdes Sánchez dijo años atrás que el permitido en la pareja con el Chato Prada era Luciano Castro, lo que desató la furia de la artista y apuntó contra la bailarina. “Me dijo (Luciano Castro) que antes de la pandemia Lourdes ya lo estaba tiroteando. Me dijeron que tuvo muchos affaires, que estuvo con mucha gente. Me contó muchas de las personas con las que habría estado”, lanzó Vigna y desató un escándalo.