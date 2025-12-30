La desaparición del vuelo MH370 de Malaysia Airlines: una empresa dice que lo encontrará en 55 días

La esperanza de resolver uno de los mayores enigmas de la aviación mundial se reavivó con el anuncio de la empresa privada Ocean Infinity, que inició una cuenta regresiva de 55 días para localizar el vuelo MH370 de Malaysia Airlines, desaparecido en marzo de 2014. La operación, retomada a fines de diciembre, se desarrolla en las profundidades del Océano Índico y está sujeta a un acuerdo de U$S70 millones, que solo se cobrarán si la búsqueda tiene éxito, según lo estipulado en su contrato con Malasia.

El vuelo MH370 desapareció con 239 personas a bordo —12 tripulantes y 227 pasajeros— mientras cubría la ruta de Kuala Lumpur, Malasia, a Pekín, China. Poco después de despegar y desviarse de su ruta planificada, la aeronave se desvaneció del radar, lo que dio origen a teorías que van desde un secuestro hasta un acto deliberado del piloto o una intercepción. Aunque los satélites captaron señales hasta las 8 de la mañana, se cree que el avión se quedó sin combustible. Este suceso, considerado un misterio sin resolver, mantiene en vilo a las familias y a la comunidad internacional desde hace más de una década.

La empresa náutica se encuentra en constante crecimiento para ser líder absoluto de las búsquedas en el océano Ocean Infinity

Ocean Infinity no es nueva en esta tarea. Ya intentó localizar los restos en 2018 sin éxito, luego de que una búsqueda conjunta entre Malasia, China y Australia cesara en 2017. Sin embargo, la compañía decidió retomar la operación con el argumento de avances tecnológicos significativos. Esta vez, el área de búsqueda abarca unos 15.000 kilómetros cuadrados del lecho marino, una zona que, según expertos, requiere de lo último en exploración subacuática.

La clave de esta renovada esperanza reside en la avanzada tecnología que Ocean Infinity despliega. La empresa utiliza robots submarinos autónomos, cada uno con un costo de alrededor de U$S8 millones. Estos vehículos son capaces de escanear la oscuridad del océano mediante pulsos acústicos, con una autonomía de batería de hasta 100 horas. Según Richard Godfrey, uno de los investigadores involucrados, los robots emplean un perfilador de subsuelo para determinar el nivel de sedimento y un magnetómetro para detectar metales, incluso si están sepultados bajo varios metros. Además, pueden equiparse con reflectores para filmar y fotografiar objetos de interés, y brazos robóticos para manipularlos.

Algunas partes del avión del vuelo MH370 aparecieron a lo largo de los años Netflix

Simon Maskell, profesor de sistemas autónomos en la Universidad de Liverpool y exasesor científico de Ocean Infinity, advirtió sobre la magnitud del desafío. “Es un círculo monstruosamente grande para cubrir”, explicó, además de detallar la complejidad del fondo oceánico, que no es plano, sino que presenta “enormes montañas, crestas y abismos”. A pesar de contar con la mejor tecnología, Maskell subrayó que “si la buscas en el lugar equivocado, no te va a ayudar”.

Hasta el momento, se encontraron restos dispersos del avión, lo que incluye secciones del ala, la cola, la cabina y el motor, pero nunca se recuperaron restos humanos. Se presume que todos los que estaban a bordo murieron. La búsqueda actual, si bien implica costos millonarios en barcos y equipo, no se basa únicamente en la recompensa monetaria de U$S70 millones. Richard Godfrey sugirió que la motivación principal de Ocean Infinity es el “logro” y la oportunidad de “promocionarse como la mejor empresa de búsqueda submarina del mundo” si logran resolver este misterio que eludió a tantos durante más de diez años. Este es el plazo en el que esperan cambiar la historia de una de las desapariciones más inexplicables de la aviación.