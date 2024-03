Escuchar

La historia de la aviación cuenta con varios casos misteriosos desde el comienzo de los vuelos comerciales. A pesar de que con los años se mejoró el sistema de seguridad dentro de las rutas aéreas para que cada avión cumpla su viaje, existen algunos extraños casos como el del vuelo MH370, de la aerolínea Malaysia Airlines. A diez años de su desaparición, donde se rumorea la reanudación de su búsqueda, un experto en el tema elaboró una hipótesis de qué ocurrió aquella tarde del 2014 y que conmocionó al mundo.

Una desaparición, diez años de dudas y una hipótesis

Todo el mundo recordará aquel 8 de marzo de 2014, cuando el vuelo MH370 de Malaysia Airlines que sobrevolaba el Mar de China de Kuala Lumpur a Pekín desapareció misteriosamente sin dejar rastros. A diez años de este momento, un experto elaboró una inesperada hipótesis detrás de la desaparición de la aeronave y generó escalofríos por su conclusión.

El MH370 de Malaysia Airlines desapareció y nunca más se supo nada Reuters

En aquel trágico vuelo iban 227 pasajeros y 12 tripulantes rumbo a Beijing, pero de repente el avión desapareció de los radares de control dentro del tráfico aéreo. Incluso, los pilotos del mismo no enviaron ningún mensaje de socorro, por lo que todo se tornó más misterioso.

Una investigación que se llevó adelante determinó que la aeronave se salió de su ruta de viaje, pero no se sabe por qué y pese a los esfuerzos jamás se encontró durante los cuatro años posteriores. A partir de este momento, se elaboraron todo tipo de teorías sobre qué ocurrió y cómo desapareció el avión: desde una presunta intencionalidad del piloto hasta un derribamiento por parte de un gobierno.

De todo se ha dicho sobre este misterio, pero la última hipótesis que salió a la luz sorprendió a todos, ya que dos expertos afirman que el mismo fue “arrojado deliberadamente a un agujero negro”, una metáfora para explicar qué hubo detrás. Quienes elaboraron esta teoría fueron el exdirector de Control de Tráfico Aéreo, Jean Luc Marchand, y el piloto retirado, Patrick Blelly, quienes utilizaron un simulador del Boeing 777 para recrear el mismo patrón de vuelo que el MH370 para analizarlo en profundidad.

A 10 años del vuelo, todavía no hay registros de qué sucedió con la aeronave (Photo by J .K. Jagdev / AFP) J .K. JAGDEV - AFP

“Ahora el avión es invisible y ya no se puede rastrear. Es inteligente porque la elección del área donde el avión desapareció es en realidad un agujero negro entre Kuala Lumpur y Vietnam”, explicó Marchand en un nuevo documental de la BBC, llamado Why Planes Vanish: The Hunt for MH370. “Si querés desaparecer, acá es donde lo hacés”, agregó.

Según los expertos, una vez que se apagaron los radares, el piloto continuó volando durante varias horas desviándose de la ruta programada. “Definitivamente, hizo varios giros, pero también hizo cambios de altitud y velocidad, lo que implica para mí que hubo un piloto activo hasta el final del vuelo”, manifestó el exdirector de Control de Tráfico Aéreo.

El avión sobrevolaba el Mar de China de Kuala Lumpur a Pekín cuando desapareció Reuters

En conclusión, según la dupla, los pilotos apagaron manualmente los transpondedores, lo que generó que la cabina de control no pudiera seguir el recorrido del vuelo. Y el MH370 se desvió de su trayecto previsto en una maniobra “cuidadosamente planificada”.

Cabe destacar que hasta el momento no se encontraron rastros de la aeronave y aún se estudia la posibilidad de reanudar la búsqueda.

