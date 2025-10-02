La historia de Aron Ralston, el montañista que pasó 127 horas atrapado y llegó a Hollywood

En 2010 se estrenó 127 horas, la película dirigida por Danny Boyle y protagonizada por James Franco que llevó al cine una de las historias de supervivencia más impactantes de los últimos tiempos. Basada en la experiencia real del montañista Aron Ralston, la trama recrea lo ocurrido en 2003, cuando durante una expedición en el cañón Blue John, en Utah, quedó atrapado bajo una enorme piedra. Tras cinco días de lucha contra el hambre, la sed y la desesperación, tomó la decisión más extrema de su vida: amputarse parte del brazo derecho con una navaja multiusos para poder escapar y sobrevivir.

En el año 2003, Aron Ralston, un joven apasionado por la naturaleza y los deportes extremos, decidió emprender una nueva travesía en solitario. Su destino fue el Canyonlands National Park, en Utah, Estados Unidos, un lugar imponente con formaciones rocosas que desafiaban a cualquier escalador. Como en tantas otras ocasiones, buscaba poner a prueba sus límites, disfrutar del silencio del desierto y entregarse por completo a la escalada libre, la actividad que le hacía sentir vivo.

A los 27 años, Aron enfrentó una situación límite que cambió su vida para siempre

Sin embargo, lo que comenzó como una aventura de exploración pronto se convirtió en una pesadilla. Mientras descendía por un cañón estrecho, una piedra de gran tamaño se desprendió y lo aplastó contra la pared, lo que dejó atrapado su brazo derecho. Durante cinco días, quedó inmovilizado, sin poder salir, y se enfrentó a la soledad, la falta de agua y el dolor. Fue en ese encierro extremo donde se vio obligado a tomar la decisión más difícil de su vida.

Una decisión para sobrevivir

Atrapado en un cañón durante cinco días, enfrentó hambre, sed y dolor extremo

Tras varios días atrapado y luego de múltiples intentos desesperados por mover la piedra o desgastarla con pequeñas herramientas, Aron comenzó a sentir que sus fuerzas lo abandonaban. El hambre, la deshidratación y el paso de las horas lo llevaron a un estado límite, al punto de grabar un mensaje de despedida dirigido a su familia y amigos, convencido de que nadie lo encontraría con vida.

Un fragmento del video que hizo Aron Ralston mientras estaba atrapado

Incomunicado, debilitado y sin agua, comprendió que la única posibilidad de sobrevivir era amputarse el brazo atrapado. Con una navaja multiusos, emprendió la dolorosa tarea de liberarse, en un acto extremo que lo marcaría para siempre. Aquel momento no solo le salvó la vida, sino que también transformó su manera de ver el mundo, convirtiéndose en un símbolo de resistencia, valentía y determinación frente a la adversidad.

Un nuevo comienzo

Tras envolverse el muñón para detener la hemorragia, Aron escaló unos 65 metros y caminó durante un día entero cubierto de sangre, hasta dar con una familia que inmediatamente avisó a los guardias del parque. Poco después fue evacuado en helicóptero y trasladado a un hospital, donde comenzó su recuperación. Con el tiempo, él mismo relató que aquel momento no lo sintió como una pérdida, sino como un renacer. “Cuando dejé mi brazo no sentí que hubiera perdido algo, sino que gané algo, renací… Casi todos me conocen como el tipo que perdió el brazo en una montaña, pero quizás lo que no todos saben es que soy el tipo que lo cuenta con una sonrisa en la cara”, expresó en su momento.

Tras sobrevivir, volvió al montañismo y recorre el mundo dando conferencias

En una entrevista con Den of Geek, Aron compartió detalles profundos sobre su experiencia en el cañón, puesto que relató que durante los primeros días atrapado, su mente oscilaba entre la desesperación y la esperanza. “Al principio ni siquiera quería considerar la idea de cortarme el brazo, pero poco a poco la desesperación se instaló y comprendí que no había otra salida”, admitió.

Asimismo, también reflexionó sobre cómo la experiencia extrema transformó su visión de las relaciones personales y familiares. “Fue como si diera por sentado a mi familia. No les había expresado mi gratitud. Hay una frase en el video que James (Franco) repite textualmente de lo que le dije a la cámara: ‘Mamá y papá, quiero pedirles perdón. Siento que no los aprecié lo suficiente en mi corazón. Ahora lo lamento. Lamento haberme aislado un poco’”, contó. Por lo que destacó, al encontrarse atrapado en el cañón a los 27 años, se dio cuenta de cuánto se había distanciado de su familia y de las relaciones en general, por lo que comprendió la importancia de valorar y reconectar con sus seres queridos.

Su historia inspiró la película 127 horas, protagonizada por James Franco

Ya pasaron 22 años desde ese episodio que marcó un antes y un después en su vida, y Ralston continúa ligado a la montaña, su gran pasión. No solo volvió a practicar montañismo, sino que también recorre el mundo con conferencias motivacionales, donde relata cómo la decisión más difícil y dolorosa que tomó en aquel cañón terminó por darle una nueva perspectiva de vida y lo convirtió en un símbolo de resiliencia y superación.

Su historia dio la vuelta al mundo entero y generó tal impacto que incluso llegó a Hollywood. La experiencia de Aron Ralston inspiró la película 127 horas, una producción que retrató con crudeza y realismo la odisea que vivió tras quedar atrapado y que lo convirtió en un símbolo de resiliencia.