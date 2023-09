escuchar

Lo que inicialmente se esperaba que fuera un día lleno de alegría y festejo se transformó en un momento de total sorpresa cuando, de manera inesperada, una novia interrumpió su propia ceremonia para pedir un tiempo y pensar las cosas.

Un video compartido en TikTok captó la atención de numerosos usuarios, lo que generó una variedad de reacciones y comentarios ante una inusual escena.

En el clip se puede apreciar que se trata de un matrimonio civil. En dicho evento, se encuentran presentes los testigos y varios individuos que posiblemente sean familiares de las personas que planean casarse. Además, se nota la figura de un juez que oficia la ceremonia y lleva a cabo el proceso de unión.

Se pidieron un tiempo en plena boda

“Una vez leída las condiciones, empecemos con la ceremonia (...) ¿Jorge Enrique, acepta casarse con Karol Jhoana?”, preguntó el juez encargado. Seguido de esto, el hombre respondió: “Sí acepto”, mientras se giró para mirar a su prometida.

“¿Karol Jhoana, acepta casarse con Jorge Enrique?”, preguntó el juez. Tras esto, un silencio llenó la atmósfera de tensión, mientras la mujer, visiblemente insegura y nerviosa, dirigió su mirada hacia su prometido y finalmente respondió: “Creo que necesito tomar un tiempo”.

Luego de la sorprendente respuesta de la novia, se puede observar que las personas presentes muestran cierto asombro y confusión, sin comprender completamente lo que estaba ocurriendo.

Este acontecimiento generó una intensa respuesta por parte de numerosos usuarios en la plataforma, quienes expresaron sus opiniones y reacciones en la sección de comentarios. Mientras algunos sostenían que la escena era ficticia, otros se cuestionaban cómo podría ocurrir un episodio tan inusual.

El clip ya acumuló más de un millón de reproducciones y más de 35 mil "Me gusta" (Foto: Captura de Pantalla TikTok: @jhonballesteros37)

“No entiendo si esto es real o no”, “¿Es actuado, no? Al final dice listo, ahí quedó”, “Ese silbido nasal le puso el suspenso”, “Mmm, si se ve algo falsa la reacción de la gente”, “Creo que solo era para likes. Ahí dicen listo, corten”, “En un juzgado quisieron hacer el mismo chiste y el juez canceló todo”, “¿Por qué no dice que no, antes de hacer gastar dinero al hombre pagando la boda?” y “El notario debe pensar ‘OK, yo de todos modos yo si cobro”, fueron algunos de los comentarios hechos por los usuarios.

