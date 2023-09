escuchar

El 4 de septiembre de 2022, el noticiero de City Tv registraba un hecho insólito para muchos colombiano cuando comentaron que un hombre había decidido crear su propia familia de trapo, en la entrevista dijo que esta decisión la había tomado por una ruptura amorosa.

”Yo la amo porque me ha entendido y me ha dado toda la confianza”, dijo el tiktoker en una entrevista con CityTv el año pasado con respecto al amor que siente hacia Natalia, su muñeca.

Tras convertirse en una sensación en las redes sociales, este hombre comenzó a hacer videos con su pareja, incluso, hasta asegurar que tenía hijos con ella. Sobre su exnovia se conocía muy poco, porque nunca reveló su nombre o las causas de su ruptura.

Novia real de Cristian Montenegro (Foto: Redes sociales/RCN)

Incluso aseguró que: “Duré solo y no encontraba nadie en mi vida, decidí inventar y fabricar mi familia, para que estemos todos y me acompañen en esta adultez que estoy teniendo”, expresó el colombiano en una entrevista con CityTv.

En el programa Hablando claro de RCN se conoció por primera vez quien era la exnovia de Cristian Montenegro y las razones que los llevaron a una ruptura. Inicialmente, la joven comentó que habían comenzado a salir en el 2021 y que se conocieron en el trabajo. ”En 2021 o 2022 fui a la casa de él y sorpresa, vi un muñeco, me asusté, me puse nerviosa, le dije que eso no era correcto, no era de una persona normal”.

“Pensé que era diferente, una persona normal, que íbamos a salir, a hacer planes bonitos, ir a cine, comer algo. Nunca había visto alguien con ese comportamiento”, precisó. La mujer dice que Cristian Montenegro utilizó su nombre y sus fotografías sin su consentimiento y que por esto decidió demandarlo penalmente.

“Siento mucho resentimiento”, dijo Karen, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas y dijo que ella no lo amaba.