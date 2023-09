escuchar

Un video que se hizo viral en redes sociales preocupó a varios usuarios. Se trata de un señor que se colocó de manera peligrosa en la parte trasera de un camión mientras estaba en movimiento.

El hecho ocurrió en San Francisco, en Bucaramanga, Colombia, y causó estupor entre aquellos que observaron la peligrosa maniobra.

El insólito momento que se vivió en un camión

Un aficionado grabó el momento en el que el protagonista, que está sin camisa, comienza a hacer abdominales mientras el vehículo cruza un semáforo y se encuentra rodeado de otros conductores.

El hombre aseguró sus piernas en la parte trasera y con sus manos en la cabeza comenzó a ejercitarse con total despreocupación al respecto.

La maniobra causó revuelo entre los usuarios Captura Twitter

“Los abdominales mortales”,” es un verdadero deporte extremo”, “Nueva forma de marcar unas excelentes abdominales”, “Dándole duro al gym”, “El que no entrena es porque no quiere (?)”, “A mi no me causó risa, me dio temor por lo que podría haber pasado”, son algunos de los comentarios que se registraron en la plataforma virtual.