Una pareja de Inglaterra atravesó una confusa situación en el último tiempo. Los protagonistas de esta historia son Andy Hamilton y Gemma, quienes se casaron, tuvieron hijos y conviven desde hace varios años. Con el pasar del tiempo, algunas actitudes de él alarmaron a la mujer, quien empezó a observarlo con detenimiento sobre situaciones inusuales que sucedían y le daban a pensar que existían indicios de infidelidad.

Según le explicó Gemma al medio The Sun, Andy siempre se destacó por ser un hombre cariñoso, atento, familiero, pero que en el último tiempo empezó a mostrar una faceta desconocida que la llevó a investigarlo. A desgano y poco interesado en los temas privados de la familia, ella detectó que, a punto de parir a su cuarto hijo, Hamilton se quedó dormido en el hospital como si el acontecimiento no le generara ningún tipo de interés.

“Hace ocho años que estamos juntos y siempre hemos estado seguros en nuestra relación. Sin embargo, poco después de tener a Henley, noté grandes cambios en la personalidad de Andy”, reflexionó Gemma, quien todavía tenía en su mente la imagen de su esposo completamente dormido en un momento importante de sus vidas.

Una vez que creció su cuarto hijo, Andy debió adoptar su rol de padre al cuidarlo y cambiarlo continuamente. Luego de varias negativas ante el pedido de Gemma, ella pensó que había encontrado alguna excusa para poder escapar del momento: “Le pedía a Andy que le cambiara el pañal a Henley, a lo que él decía que le dolía la cabeza y que yo tenía que hacerlo. Al principio pensé que era una excusa y que estaba luchando por adaptarse a la vida con dos niños pequeños”, agregó la protagonista de esta historia, quien entró en un rapto de confusión por diferentes actitudes de su esposo.

De profesión agente inmobiliario, Andy comenzó a tener malestares con el tiempo y una de las alarmas fue cuando no podía retener información en su cabeza. “Sentí como si él no me estuviera escuchando, y como yo seguía señalándole cosas que estaba haciendo mal”, admitió ella, quien explicó el detonante de esta historia.

Los episodios de paranoia y confusión se agravaron completamente cuando Andy, en una tarea doméstica, se vio imposibilitado de estirar el acolchado de su cama. Sin fuerzas en sus brazos y con un grave problema cognitivo, tanto él como Gemma salieron en busca de un especialista. En el camino a la consulta, su estado se agravó y lo obligó quedarse internado.

En busca de saber por qué se originaron estos problemas que comenzaron desde su falta de comprensión de la realidad y su alejamiento repentino de su familia, los médicos que trataron a Andy le diagnosticaron un tumor cerebral de glioblastoma (GBM) que alteró completamente su psiquis.

De inmediato, se estableció una operación de urgencia para reducir el tamaño del tumor para así poder estabilizar al paciente. Tras estas maniobras realizadas en un hospital de Southampton, Andy recuperó de a poco la conciencia y retomó su rutina normal.

“Inmediatamente después de la operación, el humor de Andy cambió y su personalidad se parecía al viejo Andy. Nos sentimos mejor sabiendo que había algo a quien culpar por el comportamiento de Andy y que no era nuestro matrimonio el que se estaba desmoronando. Sabíamos a qué nos enfrentábamos y podíamos trabajar en un plan de acción para combatir el cáncer”, finalizó Gemma.

