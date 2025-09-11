La NASA abrió el registro para la misión Artemis II: cómo mandar tu nombre a la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) convoca al público a ser parte del vuelo de prueba Artemis II de manera simbólica. Se trata de una misión en la que cuatro astronautas viajarán alrededor de la Luna y regresarán a la Tierra con el objetivo de evaluar los sistemas y equipos esenciales para la futura exploración del espacio profundo.

A través de la iniciativa “Enviá tu nombre con Artemis II”, cualquier persona puede registrarse y asegurar su participación hasta el 21 de enero. Los nombres de los participantes en esta iniciativa viajarán en la nave espacial Orion y el cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés) junto a los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen.

Los nombres recibidos se incluirán en una memoria USB que volará dentro de Orion cuando sea lanzada la misión, en 2026 (Foto: Gentileza NASA)

“Artemis II es un vuelo de prueba clave en nuestro esfuerzo por enviar de nuevo a seres humanos a la superficie de la Luna y desarrollar futuras misiones a Marte. También es una oportunidad para inspirar a personas de todo el mundo y darles la oportunidad de acompañarnos mientras lideramos el camino en la exploración humana hacia lugares más profundos en el espacio”, dijo Lori Glaze, administradora asociada interina en la Dirección de Misiones de Desarrollo de Sistemas de Exploración en la sede central de la NASA en Washington.

Los nombres registrados se almacenarán en una tarjeta de memoria SD que viajará a bordo de la nave Orion durante el lanzamiento. Como recuerdo simbólico, cada participante podrá descargar una tarjeta de embarque personalizada con su nombre, a modo de souvenir coleccionable.

¿Cómo registrarse para tener la tarjeta de embarque de la NASA?

Ingresar al sitio oficial de la NASA destinado a la misión Artemis II.

destinado a la misión Artemis II. Completar el formulario con tu nombre.

con tu nombre. Crear un código de acceso personal (PIN) , que servirá para identificar tu registro.

, que servirá para identificar tu registro. Descargar tu tarjeta de embarque personalizada , con tu nombre incluido.

, con tu nombre incluido. Guardar tu PIN en un lugar seguro, ya que la NASA no podrá recuperarlo si lo perdés. Lo vas a necesitar en caso de que quieras volver a acceder a tu tarjeta de embarque en el futuro.

La tripulación que viajará en la misión Artemis II

Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen estarán a bordo para poner a prueba los sistemas de soporte vital de Orion en el hostil entorno del espacio (Foto: Gentileza NASA)

La NASA ya confirmó quiénes serán los cuatro astronautas que integrarán la misión Artemis II, el primer vuelo tripulado del programa que llevará a la humanidad nuevamente al satélite.

El comandante será Reid Wiseman, astronauta seleccionado en 2009. Con una amplia trayectoria, participó como ingeniero de vuelo en la Estación Espacial Internacional durante la Expedición 41 y más tarde asumió como jefe de la Oficina de Astronautas de la agencia entre 2020 y 2022. Ahora tendrá la responsabilidad de liderar esta histórica misión.

El rol de piloto estará a cargo de Victor Glover, elegido en 2013. Su experiencia incluye haber formado parte de la misión SpaceX Crew-1, donde viajó a la Estación Espacial Internacional como integrante de la Expedición 64. En Artemis II será clave en las operaciones de vuelo hacia la órbita lunar.

El cohete Artemis I SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) y la nave espacial Orion en el Complejo de Lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida en 2022 (Foto: Gentileza NASA)

Por su parte, Christina Koch será especialista de misión. Seleccionada como astronauta en 2013, participó en las expediciones 59, 60 y 61 de la EEI. Koch hizo historia al alcanzar el récord del vuelo espacial individual más largo realizado por una mujer, con 328 días en órbita, y al protagonizar la primera caminata espacial integrada únicamente por mujeres.

Finalmente, Jeremy Hansen representará a la Agencia Espacial Canadiense (CSA) como especialista de misión. Astronauta desde 2009, será el primer canadiense en participar en un viaje a la Luna, lo que lo convertirá en parte fundamental de este avance internacional en la exploración espacial.