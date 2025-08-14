El telescopio Hubble de la NASA capturó una “tarántula” en el espacio

Desde su lanzamiento -el 24 de abril de 1990-, el telescopio Hubble de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio (NASA) transformó la comprensión del universo por parte de la humanidad. Y nunca deja de sorprender; recientemente, capturó una “tarántula cósmica” en fotos nunca antes vistas.

De acuerdo con información brindada por la NASA, está ubicada en las nubes de polvo de una formación estelar llamada Nebulosa de la Tarántula, en la galaxia enana llamada Gran Nube de Magallanes, ubicada 160.000 años luz de distancia de la Tierra. Se trata de la más grande de las docenas de pequeñas galaxias satélite que orbitan la Vía Láctea.

La Nebulosa de la Tarántula es la región de formación estelar más grande y brillante, no solo de la Gran Nube de Magallanes, sino de todo el grupo de galaxias cercanas al que pertenece la Vía Láctea. Además, contiene las estrellas más masivas conocidas (significa que tienen mucha masa, es decir, una enorme cantidad de materia). Algunas, por ejemplo, son aproximadamente 200 veces más masivas que el Sol.

Imagen de la galaxia Wolf-Rayet con brotes estelares y una cantidad inusualmente alta de estrellas extremadamente calientes y masivas, conocidas como estrellas Wolf-Rayet (Foto: Gentileza NASA)

La imagen de Hubble muestra muy de cerca un tipo raro de estrella llamada estrella Wolf-Rayet, ya que son masivas y perdieron su capa exterior de hidrógeno. Además, son extremadamente calientes y luminosas, lo que genera vientos estelares densos y furiosos. Debido a su intensidad, estas estrellas no viven mucho, porque consumen su combustible y expulsan grandes cantidades de partículas al cosmos en un lapso de miles de años. Por ese motivo es inusual encontrar muchas de este tipo de estrellas por galaxia, excepto en galaxias Wolf-Rayet.

Por otro lado, la Nebulosa de la Tarántula es un objetivo frecuente del telescopio debido a que tiene capacidades específicas que son cruciales para capturar los detalles en sus nubes de polvo. Asimismo, la posición óptima del Hubble sobre la atmósfera, en órbita terrestre baja, le proporciona una vista panorámica del cosmos. Desde planetas del sistema solar hasta galaxias a miles de millones de años luz de distancia, las icónicas imágenes del Hubble continúan siendo un recurso científico para todo el mundo.

Gracias a las misiones de mantenimiento de astronautas y a los equipos de ingenieros talentosos en tierra, a 35 años de su lanzamiento el Hubble sigue vigente y sorprende con sus hallazgos. “El Hubble abrió una nueva ventana al universo cuando se lanzó hace 35 años. Sus impresionantes imágenes inspiraron a personas de todo el mundo, y los datos que las respaldan revelaron sorpresas sobre todo, desde las galaxias primitivas hasta los planetas de nuestro propio sistema solar”, declaró Shawn Domagal-Goldman, director interino de la División de Astrofísica de la sede de la NASA en Washington.

Y continuó: “El hecho de que siga en funcionamiento hoy en día demuestra el valor de nuestros observatorios insignia y ofrece lecciones cruciales para el Observatorio de Mundos Habitables, que planeamos mantener en funcionamiento, al igual que el Hubble”. Cabe destacar que el telescopio realizó casi 1,7 millones de observaciones, visualizó aproximadamente 55.000 objetivos astronómicos y los descubrimientos dieron lugar a más de 22.000 artículos.

Imagen completa del telescopio espacial Hubble de la NASA/ESA muestra una parte de la Nebulosa de la Tarántula (Foto: Gentileza NASA)

Por último, es importante mencionar que los datos utilizados para crear la imagen del hallazgo provienen de un programa de observación de la NASA llamado Scylla, por un monstruo marino multicéfalo de la mitología griega. El programa se diseñó para complementar otro programa de observación del Hubble llamado ULLYSES (Biblioteca del Legado Ultravioleta de Estrellas Jóvenes como Estándares Esenciales). Este se centra en estrellas jóvenes masivas en las Nubes de Magallanes y Magallanes; mientras que Scylla investiga las estructuras de gas y polvo que rodean a estas estrellas.