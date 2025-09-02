La NASA confirmó que un asteroide pasará peligrosamente cerca de la Tierra en unas horas

Un asteroide recientemente descubierto por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) pasará cerca de la Tierra. Aproximadamente, tiene el tamaño de un avión comercial y circulará a una distancia lunar de la Tierra este 3 de septiembre.

Según información brindada por la revista especializada en exploración espacial llamada Space, se espera que el asteroide llamado 2025 QD8 pase a 218.009 kilómetros de nuestro planeta. Se trata del 57% de la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Pasará a las 10:57 horas en Estados Unidos, mientras que en Argentina será a las 14:56 del miércoles.

Es importante destacar que tiene un diámetro estimado que oscila entre los 17 y 38 metros. Además, no representará ningún riesgo para nuestro planeta ni para la Luna cuando haga su aproximación más cercana a finales de esta semana. El asteroide viaja a una velocidad vertiginosa de más de 45.000 kilómetros por hora en relación con la Tierra.

Cabe señalar que el Proyecto del Telescopio Virtual tiene previsto realizar una transmisión gratuita en YouTube que cubrirá el sobrevuelo a partir de las 23:00 horas de Argentina de este 2 de septiembre. El video presentará imágenes en vivo del asteroide a medida que se acerca a la Tierra, capturadas por el conjunto de telescopios robóticos de la organización, que están ubicadas en Manciano, Italia.

De acuerdo con información brindada por el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la NASA, la mayoría de los asteroides presentan formas irregulares, aunque algunos se asemejan más a esferas. Suelen mostrar depresiones o cráteres en la superficie. Mientras recorren el Sol en trayectorias elípticas, también giran sobre sí mismos, a veces con movimientos inestables que parecen volteretas.

Los meteoritos miden entre 0,2 a 3,6 metros de ancho (imagen ilustrativa) (Foto: FreeP¡CK)

Además, más de 150 poseen una luna pequeña como satélite —incluso algunos tienen dos—. También existen asteroides binarios, donde dos cuerpos rocosos de tamaño similar orbitan en conjunto, e incluso sistemas triples formados por tres asteroides asociados.

Otro dato importante es que la mayoría de los asteroides orbitan nuestro Sol entre Marte y Júpiter, dentro del cinturón principal de asteroides. Estos varían en tamaño, desde Vesta (el asteroide más grande, con unos 530 kilómetros de diámetro) hasta cuerpos de menos de 10 metros de diámetro. La masa total de todos los asteroides combinados es menor que la de la Luna.

Con una superficie de aproximadamente el doble de la de California, Vesta es el segundo objeto más grande del cinturón de asteroides después del planeta enano Ceres (Foto: Gentileza NASA)

Es muy improbable que un asteroide lo suficientemente grande como para causar daños generalizados impacte la Tierra durante los próximos 100 años o más, según el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA en el sur de California. El CNEOS se especializa en el seguimiento de asteroides y cometas, el cálculo de sus órbitas y la determinación de si alguno de ellos representa un peligro para la Tierra.

Sin embargo, existe la Oficina de Coordinación de Defensa Planetaria (PDCO) de la NASA, la cual se encarga de gestionar los esfuerzos para encontrar, rastrear y comprender mejor los asteroides y cometas que podrían representar un peligro para la Tierra. Una red de observatorios terrestres y telescopios espaciales monitorea estos Objetos Cercanos a la Tierra (NEOs). Son asteroides y cometas que, impulsados ​​por la atracción gravitatoria de planetas cercanos, entran en órbitas que les permiten adentrarse en la de la Tierra.