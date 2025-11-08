La planta de interior ideal para perfumar el hogar que los expertos en jardinería recomiendan

Tener plantas de interior no solo aporta color y frescura al hogar, sino que también mejora el bienestar emocional y ayuda a purificar el aire. Sin embargo, entre la amplia variedad de opciones, hay una especie que reúne todas las cualidades más buscadas: belleza, perfume y bajo mantenimiento. Se trata de la Hoya carnosa, conocida popularmente como la flor de nácar.

La Hoya carnosa es una planta trepadora de hojas carnosas y brillantes que puede alcanzar hasta seis metros de longitud. Sus flores pequeñas y de color blanco, rosa o fucsia, desprenden un perfume dulce y duradero que perfuma toda la habitación, en especial durante la época de floración, que se da en primavera y otoño.

Según el portal especializado Ada Jardín, esta planta es una de las mejores opciones para interiores por su capacidad de adaptación, su perfume natural y su valor ornamental. Además, contribuye a mejorar la calidad del aire, ya que sus hojas ayudan a filtrar partículas y mantener una atmósfera más limpia.

Estas plantas tienen flores que pueden variar en color blanco, rosa o fucsia (Foto:Pepin)

Los cuidados básicos de la Hoya carnosa

Luz : prefiere una ubicación con luz brillante e indirecta . Puede tolerar algo de sol suave a la mañana o al atardecer, pero la exposición directa e intensa puede dañar sus hojas.

: prefiere una ubicación con . Puede tolerar algo de sol suave a la mañana o al atardecer, pero la exposición directa e intensa puede dañar sus hojas. Temperatura : crece mejor en ambientes cálidos, entre 18 °C y 24 °C . Se recomienda evitar exponerla a corrientes de aire frío o a cambios bruscos de temperatura.

: crece mejor en ambientes cálidos, entre . Se recomienda evitar exponerla a corrientes de aire frío o a cambios bruscos de temperatura. Riego : como toda planta suculenta, almacena agua en sus hojas , por lo que es importante dejar que el sustrato se seque entre riegos. En invierno se debe reducir la frecuencia porque entra en reposo.

: como toda planta suculenta, , por lo que es importante dejar que el sustrato se seque entre riegos. En invierno se debe reducir la frecuencia porque entra en reposo. Humedad : se adapta a la humedad promedio del hogar. Si el ambiente es muy seco, se puede pulverizar agua sobre las hojas una o dos veces a la semana.

: se adapta a la humedad promedio del hogar. Si el ambiente es muy seco, se puede pulverizar agua sobre las hojas una o dos veces a la semana. Suelo: necesita un sustrato bien drenado. Una mezcla de tierra con arena evita el exceso de agua en las raíces.

Ssstik.io 1762604494394

Soporte : al ser trepadora, requiere una estructura para sostener su crecimiento y expandirse por toda la casa.

: al ser trepadora, requiere una estructura para sostener su crecimiento y expandirse por toda la casa. Fertilización : se recomienda aplicar fertilizante líquido balanceado cada dos semanas en primavera y verano; en otoño e invierno, es mejor reducirlo o suspenderlo por completo.

: se recomienda aplicar fertilizante líquido balanceado cada dos semanas en primavera y verano; en otoño e invierno, es mejor reducirlo o suspenderlo por completo. Poda: es posible recortar los tallos para mantener su forma o controlar su tamaño, sin afectar la floración.

La flor de nácar se destaca también por su belleza (Imagen de carácter ilustrativo: PIXABAY)

Precauciones y recomendaciones para tener una Hoya grande y florecida

Si bien la Hoya carnosa es una planta segura y de bajo riesgo, los especialistas sugieren tener en cuenta algunas precauciones:

Evitar colocarla al alcance de niños pequeños o mascotas , ya que sus hojas, al ser carnosas, pueden causar malestar estomacal si se ingieren.

, ya que sus hojas, al ser carnosas, pueden causar malestar estomacal si se ingieren. No excederse en el riego, ya que el exceso de agua es la causa más frecuente de marchitez en esta especie.

Si su aroma es demasiado intenso en espacios pequeños, se la puede colocar a la planta cerca de una ventana para ventilar mejor.

Aunque es una planta resistente, puede atraer cochinillas, pulgones o ácaros si el ambiente es muy seco o el polvo se acumula en sus hojas. Para prevenirlos, se debe limpiar las hojas con un paño húmedo cada dos semanas.