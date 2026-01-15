La razón por la que hay que colgar llaves viejas en tu balcón o jardín

Es probable que en algún jardín o balcón hayas visto llaves colgadas de distintos tamaños, colores e incluso antigüedad. Esto se debe a dos motivos, uno esotérico y otro más bien práctico. Con el paso del tiempo su uso se volvió una tradición popular y la razón podría cambiarte la vida.

Por qué colgar llaves en el jardín o en el balcón de casa

En las redes sociales existen diferentes sugerencias para evitar que la envidia y la mala energía ingrese a nuestras casas. Uno de los amuletos más efectivos, según los expertos en cuestiones paranormales, es colgar llaves viejas en el exterior y cerca del ingreso. Es una práctica de hace decenas de años que se repitió en diferentes culturas.

Las llaves colgadas en los balcones evitan que las palomas se asienten o formen nidos (Fuente: Imagen creada con Gemini IA)

Incluso, se cree que tiene el poder de proteger a los habitantes del hogar. Al conservar los recuerdos y experiencias gratas pasadas, puede funcionar como un talismán que atrae la energía positiva y buenos augurios.

Otra razón de por qué deberías colgar llaves viejas en el jardín o en el balcón es porque sirven para ahuyentar las aves, especialmente las palomas y los pájaros pequeños. Este truco funciona igual que el papel metalizado o los CDs, ya que al reflejar la luz solar encandilan a los animales. Además, el ruido las asusta e impide que se queden allí mucho tiempo.

Esta herramienta es efectiva para quienes viven en departamentos en ciudades grandes, ya que suele ser una molestia constante los nidos de paloma que se arman en los rincones más inhóspitos del balcón. De esta manera, el metal cumple el rol de un espanta pájaros urbano.

Las llaves viejas sirven como amuleto energético si se colocan en el jardín de casa (Fuente: Pexels)

Cómo poner en práctica este truco sin cometer errores

Seleccioná un hilo delgado y pasalo por las llaves antiguas que poseas. Luego amarrá en dos esquinas del balcón el espanta palomas y listo. Cuando hay viento se moverá, lo que generará un ruido que asustará a las aves.

Por otro lado, si tenés jardín, poné en un árbol o una planta un cordón con llaves. Deben permanecer colgadas al aire para que suenen mejor y más fuerte. Puede ser útil si tenés alguna huerta orgánica, ya que previene que las aves se coman las semillas o dañen el cultivo.

Otros métodos para evitar que las palomas ingresen al balcón o al jardín

Otros métodos para evitar que las palomas se acerquen a tu balcón

Si no disponés de llaves en desuso existen otros elementos a los que podés recurrir, como llamador de ángeles, ultrasonidos, redes, superficies pegajosas y/o rociar con vinagre, esencia de eucalipto o lavanda, las paredes y los pisos.