¿Por qué la carne suelta agua al cocinarse y qué se puede hacer para evitarlo?

Al cocinar carne, muchas personas notan que parte del líquido se acumula en la sartén o la parrilla. Este fenómeno, frecuente tanto en carnes rojas como en pollo o cerdo, responde a procesos físicos y químicos vinculados a la temperatura, la conservación y el contenido natural de agua en el alimento.

Según informó Europa Press, la carne está compuesta en gran parte por agua, además de proteínas y grasa. Durante la cocción, el calor provoca que las fibras musculares se contraigan y expulsen parte del líquido retenido en su interior.

La cantidad de agua que libera la carne puede variar según el tipo de corte, el método de conservación y la temperatura de cocción.

El calor provoca que las fibras musculares se contraigan y expulsen parte del líquido retenido en su interior Prensa

Las piezas congeladas o descongeladas de manera inadecuada suelen perder más líquido, debido a que los cristales de hielo alteran la estructura de las fibras musculares.

Uno de los factores que más influye es el exceso de temperatura. Cuando la sartén no está suficientemente caliente o se cocina demasiada cantidad de carne al mismo tiempo, el alimento termina hirviéndose en sus propios jugos en lugar de dorarse correctamente.

Secar la carne antes de cocinarla y dejarla reposar unos minutos fuera del refrigerador puede ayudar a reducir la pérdida de líquidos. También se recomienda evitar pincharla constantemente durante la cocción para conservar mejor sus jugos internos.

Entre las recomendaciones más habituales se encuentra utilizar superficies de cocción muy calientes, cocinar en tandas pequeñas y dejar reposar la carne después de retirarla del fuego. Este reposo permite que los jugos se redistribuyan dentro de la pieza.

Entre las recomendaciones más habituales se encuentra utilizar superficies de cocción muy calientes, cocinar en tandas pequeñas y dejar reposar la carne después de retirarla del fuego

Otro aspecto relevante es la calidad del producto. Algunas carnes procesadas o inyectadas con soluciones salinas pueden liberar más líquido durante la preparación, algo que suele notarse especialmente en productos industriales.

El fenómeno no implica necesariamente que la carne esté en mal estado. Se trata de una reacción habitual relacionada con la composición natural del alimento y las condiciones de cocción.

Por Jos Guerrero