Coronación de Carlos III: Máxima Zorreguieta deslumbró en la ceremonia con su look total white

escuchar

Inglaterra se vistió de gala para la coronación de Carlos III. El rey asumió al trono a los 74 años junto a su esposa, Camilla Parker Bowles. Este 6 de mayo, la Abadía de Westminster recibió a los distinguidos invitados, miembros de la realeza y destacadas figuras del mundo del espectáculo y la política. La reina de los Países Bajos Maxima Zorreguieta y su esposo Guillermo dijeron presente y la argentina se llevó todas las miradas por su look total white.

Considerada un emblema de la moda, por los destacados looks que elige para los eventos y las giras, Maxima no bajó la vara en su asistencia a la coronación de Carlos y lució un glamouroso look blanco, regido por los códigos de vestimenta de la realeza.

Máxima junto a Guillermo, momentos antes de entrar a la Abadía de Westminster (Photo by TOBY MELVILLE / POOL / AFP) TOBY MELVILLE - POOL

Para esta ocasión, la reina apostó nuevamente por el diseñador holandés Jantaminiau. Se trató de un vestido color blanco, corte midi, con manga largas y con cinturón acordonado a tono.

El detalle que más se destacó del look estuvo sobre la zona del escote, en el que se destacaron flores bordadas, las cuales dejaron al descubierto parte de los hombros y la espalda.

El vestido que lució Máxima Zorreguieta en la coronación (Foto @georgettekoning)

Los accesorios que la monarca lució para acompañar el atuendo fueron guantes que fundieron con las mangas del vestido, zapatos en color piel y un tocado blanco.

Noticia en desarrollo

LA NACION