El impactante look monocromático que Máxima Zorreguieta eligió para su visita a Bélgica

escuchar

No es ninguna novedad que Máxima Zorreguieta cause sensación en cualquier parte del mundo. Pero, eso no es solo por el rol que representa como reina de los Países Bajos, sino que también se roba todas las miradas gracias a los outfits, sofisticados y modernos que luce a diario. A raíz de las obligaciones que tiene, junto a su marido el rey Guillermo, arribaron a Bélgica donde estarán tres días. Ni bien puso un pie en la estación Bruselas-Zuid, toda atención se posó en su conjunto monocromático de dos piezas con un sombrero a tono.

El matrimonio posó delante del tren real que los llevó a Bélgica y dieron cuenta de los sofisticados vestuarios que eligieron para la ocasión. Mientras el rey lució un traje gris azulado, camisa blanca, zapatos negros y corbata gris, la reina optó por un look total beige de dos piezas y accesorios a tono.

En la parte inferior, Máxima lució una pollera con vuelo, larga hasta los tobillos, mientras que la parte superior consistió en un saco al cuerpo con escote en V. Como joyas, usó un prendedor - pieza clave en su guardarropa -, unos delicados pendientes y una gargantilla.

Máxima comenzó su gira por Bélgica y deslumbró con su look monocromático Instagram @koninklijkhuis

Fueron los accesorios los que sin dudas le agregaron su toque personal al look. Unos stilletos y un par de guantes en color nude y una cartera también, en el mismo tono del traje.

Para finalizar, se la vio con el cabello recogido y un elegante sombrero, que es uno de los complementos que más elige para sumar a sus outfits. Si bien a veces opta por modelos más sencillos, ya sean de mayor o menor tamaño, en otras ocasiones se inclina por algunos más originales y llamativos, como lo fue el que usó en la coronación del rey Carlos III y Camilla Parker Bowles el 6 de mayo.

El matrimonio real arrancó su gira de tres días en Bélgica, donde fueron recibidos por el Ministro de Relaciones Exteriores belga, tal y como lo comunicaron en su cuenta de Instagram oficial.

Posteriormente, Guillermo y Máxima estuvieron con el Rey Felipe y la Reina Matilde en una ceremonia de bienvenida que se realizó en el Palacio Real de Bruselas. Los cuatro posaron juntos y saludaron a los presentes.

Guillermo y Máxima junto a los reyes de Bélgica, Matilde y Felipe Instagram @koninklijkhuis

Los deslumbrantes vestidos que Máxima y su hija Amalia lucieron en la boda del rey de Jordania

Si bien para la gira de Bélgica el matrimonio asistió en solitario, tan solo unos pocos días atrás, su primogénita Amalia - heredera directa al trono - los acompañó a un importante evento. Se trató de la boda de Hussein, el hijo mayor del rey Abdalá II, heredero de Jordania, y novia saudita, Rajwa Al Saif. Allí, madre e hija deslumbraron con sus vestidos y particularmente con sus brillantes coronas.

Amalia, Guillermo y Máxima en la boda del heredero de Jordania Instagram @koninklijkhuis

La princesa de los Países Bajos lució un vestido de mangas cortas color bordó con escote y tul en la parte superior. En su caso, los accesorios fueron grandes protagonistas: anillo, pulsera y aros colgantes. Sin dudas, lo más llamativo fue que por primera vez usó una tiara, particularmente el modelo cola de pavo.

Por su parte, la reina optó por un vestido de mangas largas bordado en color plata con delicados detalles en dorado. Al igual que su hija, también lució una corona, en su caso el modelo Stuart.

LA NACION